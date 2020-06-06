2020 год стал для Крыма самым засушливым за 150 лет
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
В связи с этим, "власти" аннексированного полуострова были вынуждены пойти на вынужденные меры.
По информации издания, оккупанты приостановили сброс воды с Белогорского водохранилища "с целью сохранения полезного запаса воды в водоеме в преддверии самых засушливых месяцев года – июля и августа".
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В то же время, со смежного Белогорскому Тайганского водохранилища продолжается сброс воды в реку Бьюк-Карасу, которую используют для нужд Восточного Крыма.
В мае верховья Белогорского водохранилища полностью пересохли.
Ранее, масштабы катастрофы с водообеспечением, которые настигли оккупированный Крым, показали в социальных сетях.
Симферопольское водохранилище, которое обеспечивало водой столицу полуострова и близлежащие населенные пункты, стремительно пересыхает.
Как видно на снимках, территория водохранилища сокращается, а дно уже потрескалось от суши и напоминает кадры из фильма о жизни после апокалипсиса.
Также стоит отметить, что ученые этим летом прогнозируют снижение уровней воды в крымских водоемах и не исключают засухи.
Согласно прогнозам, летом ожидаются низкие уровни воды в водохранилищах и реках. Также этот прогноз касается не только Крыма, но и Севастополя. Кроме того, ученые говорят о малой увлажненности почвы. Летом это может привести к засухе.
Напомним, что скандальная Поклонская решила вернуться в Украину: "Долг перед дедами".
Как сообщала Politeka, журналист Дроздов призвал к полной блокаде Крыма и Донбасса.
Также Politeka писала, что водохранилища в Крыму обмелели, река на грани исчезновения.