2020 год стал для Крыма самым засушливым за 150 лет

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

В связи с этим, "власти" аннексированного полуострова были вынуждены пойти на вынужденные меры.

По информации издания, оккупанты приостановили сброс воды с Белогорского водохранилища "с целью сохранения полезного запаса воды в водоеме в преддверии самых засушливых месяцев года – июля и августа".

В то же время, со смежного Белогорскому Тайганского водохранилища продолжается сброс воды в реку Бьюк-Карасу, которую используют для нужд Восточного Крыма.

В мае верховья Белогорского водохранилища полностью пересохли.

Ранее, масштабы катастрофы с водообеспечением, которые настигли оккупированный Крым, показали в социальных сетях.

Симферопольское водохранилище, которое обеспечивало водой столицу полуострова и близлежащие населенные пункты, стремительно пересыхает.

Как видно на снимках, территория водохранилища сокращается, а дно уже потрескалось от суши и напоминает кадры из фильма о жизни после апокалипсиса.

Также стоит отметить, что ученые этим летом прогнозируют снижение уровней воды в крымских водоемах и не исключают засухи.



Согласно прогнозам, летом ожидаются низкие уровни воды в водохранилищах и реках. Также этот прогноз касается не только Крыма, но и Севастополя. Кроме того, ученые говорят о малой увлажненности почвы. Летом это может привести к засухе.

Напомним, что скандальная Поклонская решила вернуться в Украину: "Долг перед дедами".

Как сообщала Politeka, журналист Дроздов призвал к полной блокаде Крыма и Донбасса.

Также Politeka писала, что водохранилища в Крыму обмелели, река на грани исчезновения.