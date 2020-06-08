Украинское общество похоже на пружину, готовую в любой момент взорваться

Критическая экономическая ситуация, сопряженная высокой степенью недовольства населения и недоверием к власти, ведет к тому, что в Украине вызревают революционные настроения. Об этом рассуждают юрист-международник Геннадий Друзенко и политолог Юрий Романенко. Видео опубликовано на YouTube-канале последнего, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

"Чтобы изменить страну, есть две стратегии, одна длинная - вот если бы мы жили тысячу лет, мы бы всех учили, гладили по головке, или взять власть. И вот когда доходит до этого, то все или посылают на выборы (что в Украине звучит уже неприлично), или замолкают, - полагает Друзенко. - Когда мы говорим о настоящей украинской революции, а не перевороте, то это не обязательно насилие и море крови, но обязательно радикальные изменения. Здесь мы должны определиться, что нам важнее: вот эти изменения, запрос на которые уже перезрел в украинском обществе, или формальная чистота процесса. Если мы становимся заложниками последнего, то мировая история подсказывает, что ждать (изменений. - ред.) долго".

Романенко раскрыл мысль собеседника, объяснив, что тем путем которым идет Украина 29 лет, опираясь на формальные процедуры, изменений не добиться.

"Наши олигархи, глубинное государство... очень хорошо адаптировались, более того, они прописали законы таким образом под себя, что как только ты начинаешь идти по процедуре, в рамках закона, которого они сами не придерживаются, то ты сразу попадаешь во временную петлю ... для них время - это опция, которая позволяет выбирать между новыми ширмами. То есть каждый президент, каждый кабмин - это своего рода ширма. И соответственно, когда есть высокая легитимность у президента, Рады и правительства, то можно решать свои делишки. Как только легитимность начинает падать, и море народное начинает волноваться, то они сразу выдумывают нового "человечка", который либо сам амбициозный, как Петр Алексеевич, либо такие амбиции возникают по ходу, как у Зеленского..."

Друзенко добавил, украинцам следует понимать, чтобы сделать страну счастливее, нельзя быть "стриноженными этими процедурами, которых в Украине множество, то есть всегда помнить, что процедура служит результату, а не наоборот".

"Революция удается тогда, когда общество не может апеллировать к старым нормам", - уточнил Романенко.

Опираясь на результаты социологического исследования, Друзенко высказал мнение, что украинское общество напоминает сжатую пружину.

"Украинцы чувствуют себя наиболее несчастными среди других стран, но в то же время имеют наибольшие надежды на лучшее будущее. Это делает "пружину" такой, что она может взорваться. Вопрос формальных процедур отходит на второй план...", - отметил юрист, добавив, что для изменений "надо иметь команду, которая готова прийти и сразу понимать, кто будет руководить ключевые направлениями: безопасностью, экономикой и обороной. Но впоследствии надо быть готовым менять людей".

Что касается предыдущей попытки украинцев изменить ситуацию в стране, то эксперты сошлись на мнении, что она провалилась.

"Революция меняет систему... У нас что, изменилось что-то? Мы поменяли криминального брутального Януковича на изящного мошенника Порошенко. Тот зарабатывал простым выбиванием кэша, а этот зарабатывал через деривативы. Но оба они доили эту страну, причем забывая ее кормить. Страна обеднела при обоих, а они оба разбогатели... И при Зеленском такая же ситуация продлится... Это ширма", - согласились друг с другом Друзенко и Романенко.

"Проблема Зеленского в том, что он добр по своей натуре, а его доброта переходит в импотенцию, и в результате, он не принимает правильные решения... Нужно не только исходить из доброты человека, а из того, что очень многим людям нужен пендель", - резюмировал Романенко.

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