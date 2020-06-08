Украинское общество похоже на пружину, готовую в любой момент взорваться
Критическая экономическая ситуация, сопряженная высокой степенью недовольства населения и недоверием к власти, ведет к тому, что в Украине вызревают революционные настроения. Об этом рассуждают юрист-международник Геннадий Друзенко и политолог Юрий Романенко. Видео опубликовано на YouTube-канале последнего, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).
"Чтобы изменить страну, есть две стратегии, одна длинная - вот если бы мы жили тысячу лет, мы бы всех учили, гладили по головке, или взять власть. И вот когда доходит до этого, то все или посылают на выборы (что в Украине звучит уже неприлично), или замолкают, - полагает Друзенко. - Когда мы говорим о настоящей украинской революции, а не перевороте, то это не обязательно насилие и море крови, но обязательно радикальные изменения. Здесь мы должны определиться, что нам важнее: вот эти изменения, запрос на которые уже перезрел в украинском обществе, или формальная чистота процесса. Если мы становимся заложниками последнего, то мировая история подсказывает, что ждать (изменений. - ред.) долго".
Романенко раскрыл мысль собеседника, объяснив, что тем путем которым идет Украина 29 лет, опираясь на формальные процедуры, изменений не добиться.
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"Наши олигархи, глубинное государство... очень хорошо адаптировались, более того, они прописали законы таким образом под себя, что как только ты начинаешь идти по процедуре, в рамках закона, которого они сами не придерживаются, то ты сразу попадаешь во временную петлю ... для них время - это опция, которая позволяет выбирать между новыми ширмами. То есть каждый президент, каждый кабмин - это своего рода ширма. И соответственно, когда есть высокая легитимность у президента, Рады и правительства, то можно решать свои делишки. Как только легитимность начинает падать, и море народное начинает волноваться, то они сразу выдумывают нового "человечка", который либо сам амбициозный, как Петр Алексеевич, либо такие амбиции возникают по ходу, как у Зеленского..."
Друзенко добавил, украинцам следует понимать, чтобы сделать страну счастливее, нельзя быть "стриноженными этими процедурами, которых в Украине множество, то есть всегда помнить, что процедура служит результату, а не наоборот".
"Революция удается тогда, когда общество не может апеллировать к старым нормам", - уточнил Романенко.
Опираясь на результаты социологического исследования, Друзенко высказал мнение, что украинское общество напоминает сжатую пружину.
"Украинцы чувствуют себя наиболее несчастными среди других стран, но в то же время имеют наибольшие надежды на лучшее будущее. Это делает "пружину" такой, что она может взорваться. Вопрос формальных процедур отходит на второй план...", - отметил юрист, добавив, что для изменений "надо иметь команду, которая готова прийти и сразу понимать, кто будет руководить ключевые направлениями: безопасностью, экономикой и обороной. Но впоследствии надо быть готовым менять людей".
Что касается предыдущей попытки украинцев изменить ситуацию в стране, то эксперты сошлись на мнении, что она провалилась.
"Революция меняет систему... У нас что, изменилось что-то? Мы поменяли криминального брутального Януковича на изящного мошенника Порошенко. Тот зарабатывал простым выбиванием кэша, а этот зарабатывал через деривативы. Но оба они доили эту страну, причем забывая ее кормить. Страна обеднела при обоих, а они оба разбогатели... И при Зеленском такая же ситуация продлится... Это ширма", - согласились друг с другом Друзенко и Романенко.
"Проблема Зеленского в том, что он добр по своей натуре, а его доброта переходит в импотенцию, и в результате, он не принимает правильные решения... Нужно не только исходить из доброты человека, а из того, что очень многим людям нужен пендель", - резюмировал Романенко.
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