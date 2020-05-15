В Украине ни один президент не думал на перспективу длиннее собственного срока, но нынешняя власть не задумывается даже о том, что делать послезавтра

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал юрист-международник Геннадий Друзенко, который является основателем и руководителем Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова, после участия в программе «Право на владу», где обсуждались итоги первого года президентства Владимира Зеленского.

«Возможно, впервые после возвращения в Украину мне стало страшно. В мире бушует пожар, а наши чиновники спорят, как подкрасить старый деревянный отель «Украина», и кто в каком номере должен жить», – отмечает он.

Друзенко напомнил что революции устраивают отчаянные, однако почву для них готовит слабая и недалекая власть.

«Для настоящего революционного коктейля в Украине не хватает разве что репрессий. С делом Шеремета начали было, но коронавирус заставил немного притормозить. Если власть попытается «поставить в стойло» злых и обнищавших граждан, уже этой осенью ее не будет. И этой власти, и этого режима, и этой формы украинской государственности», – уверен он.

По его словам, право на власть в Украине получит тот, кто поймет, что выживание государства гораздо важнее любых демократических условностей.

Ранее Друзенко отмечал, что главная эмоция, которую он испытывает по отношению к шестому президенту Украины, – это сочувствие.

«Сочувствие к человеку, который уже год играет чужую роль, к которой у него ни призвания, ни таланта, и которую у него ежедневно все меньше и меньше сил играть».

Ранее бывший глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что Владимиру Зеленскому не удалось бы победить на президентских выборах без Андрея Богдана.

По его словам, именно бывший глава Офиса президента «является архитектором победы на выборах» президента Зеленского и у него было хорошее видение на перспективу.

Напомним, Зеленскому светит отставка уже до конца года, "слуги народа" уходят из-под контроля.

Как сообщала Politeka, в Офисе президента заговорили о преемнике, скрытая коалиция в деле: "Становится слишком токсичный".

Также Politeka писала, что Зеленский воспользовался карантином ради скандального закона: "Страна пойдет с молотка".