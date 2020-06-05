В случае разрыва отношений между Украиной и Международным валютным фондом, нашу страну ждала бы финансовая турбулентность

Как сообщает Politeka, об этом заявил политолог Юрий Романенко в эфире программы «Право на владу» (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Если бы просто не было МВФ. Чтобы мы делали вообще? Вот как государство, в котором живет 35-40 миллионов человек. Когда начался коронакризис, мы все зажались. Я вчера ездил в ТРЦ, посмотреть, как ходят люди. Там людей нет. 20% от обычного уровня посещения есть, это уже хорошо. Мы бы спокойно, или не спокойно пережили эту ситуацию финансовой турбулентности. Чтобы мы делали? Мы, скорее всего, ужимались бы, что-то экономили, что-то оптимизировали», - отметил он.

При этом Романенко утверждает, что на требования МВФ и других партнеров Украины нужно смотреть с другой точки зрения.

«Вот здесь говорят, что мы должны идти в логике, которую нам диктует МВФ, ЕБРР, кто угодно. Возникает вопрос - а почему мы не смотрим на процесс с другой точки логики? Ведь правильно говорят, почему мы не можем напечатать сто миллиардов гривен, для того, чтобы делать те же самые дороги? Эти деньги будут циркулировать внутри страны. Все, что нужно, это четкие правила со стороны государства», - подчеркнул он.

В случае, если ничего не изменится, утверждает Романенко, Украина и дальше будет «деградировать».

«Мы будем деградировать, люди будут уезжать, несмотря на то, что повышается золотовалютный резерв, и так далее. Толку от этого, если в Польшу уехало два миллиона человек?» - уточнил он.

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