В Украине массово валятся мосты, даже после того как президент Владимир Зеленский анонсировал программу "Большое строительство"
Очередное ЧП произошло в понедельник, 8 июня, на Тернопольщине.
Отмечается, что переправа была старой и ее использовали преимущественно только пешеходы.
"Водитель 1994 г.р., управляя транспортным средством "ЗИЛ-130" не учел дорожную обстановку и решил проехать через гидросооружение размещенное между селом Вертелка и селом Городище, в результате таких действий произошел обвал данного сооружения. Водитель грузовика телесных повреждений не получил, полицейские составили в отношении него протокол по ст. 124 КУоАП", - сообщили в полиции.
Принц Гарри напугал переменами во внешности, Меган Маркл не стерпела: "Он целый день..."
Повышение пенсионного возраста в Украине, раскрыта уловка с подсчетом стажа: "Уже в следующем году..."
Пенсионерам придумали новое правило, закон уже подписан: "Больше не нужно..."
Украинцы массово избавляются от доллара, важное заявление НБУ: что происходит с курсом валют
ЗИЛ доставали краном под наблюдением спасателей, поскольку он был оборудован газовыми баллонами и произошла утечка горючего. Водитель не пострадал.
ЧП очень огорчило местных жителей, ведь теперь путь в соседнюю деревню теперь вырос на 20 километров.
Отметим, днем ранее мост обрушился под фурой на Николаевщине. Кадры появились в сети.
На фото видно, что фура с прицепом, передвигавшаяся по невысокому мосту, после обрушения конструкции частично съехала в реку.
В конце мая мост рухнул на Днепропетровщине. ЧП произошло в селе Алексеевка Днепропетровской области, когда мосту проезжала фура - автомобиль завис над рекой.
Разрушение секции моста через реку Чертомлык произошло на участке 206 км автомобильной дороги Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье возле села Алексеевка Никопольского района.
Отмети, это ЧП случилось как раз во время пресс-конференции Владимира Зеленского по итогам первого года его президентства.
Узнав во время пресс-конференции о событии, он заверил, что "Укравтодор" все отремонтирует и что именно поэтому стране нужна программа "Большое строительство".
Большое строительство – это совместная программа президента Украины и Кабмина, которая предполагает инфраструктурную модернизацию Украины.
Так, в стране планируется выполнить масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог. До конца года должны построить минимум 100 садов, 100 школ, 100 стадионов, 200 новых приемных отделений больниц и минимум 4 тыс. км дорог по всей Украине.
Напомним про взрыв в центре Киева: подробности и кадры.
Как сообщала Politeka, в полиции показали, как прошла операция по задержанию «минера» моста в столице.
Также Politeka писала, что известно о «минере» моста Метро в Киеве: "На контакты не шел, требовал поговорить с…".