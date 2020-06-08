В Украине массово валятся мосты, даже после того как президент Владимир Зеленский анонсировал программу "Большое строительство"

Очередное ЧП произошло в понедельник, 8 июня, на Тернопольщине.

Отмечается, что переправа была старой и ее использовали преимущественно только пешеходы.

"Водитель 1994 г.р., управляя транспортным средством "ЗИЛ-130" не учел дорожную обстановку и решил проехать через гидросооружение размещенное между селом Вертелка и селом Городище, в результате таких действий произошел обвал данного сооружения. Водитель грузовика телесных повреждений не получил, полицейские составили в отношении него протокол по ст. 124 КУоАП", - сообщили в полиции.

ЗИЛ доставали краном под наблюдением спасателей, поскольку он был оборудован газовыми баллонами и произошла утечка горючего. Водитель не пострадал.

ЧП очень огорчило местных жителей, ведь теперь путь в соседнюю деревню теперь вырос на 20 километров.

Отметим, днем ранее мост обрушился под фурой на Николаевщине. Кадры появились в сети.

На фото видно, что фура с прицепом, передвигавшаяся по невысокому мосту, после обрушения конструкции частично съехала в реку.

В конце мая мост рухнул на Днепропетровщине. ЧП произошло в селе Алексеевка Днепропетровской области, когда мосту проезжала фура - автомобиль завис над рекой.

Разрушение секции моста через реку Чертомлык произошло на участке 206 км автомобильной дороги Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье возле села Алексеевка Никопольского района.

Отмети, это ЧП случилось как раз во время пресс-конференции Владимира Зеленского по итогам первого года его президентства.

Узнав во время пресс-конференции о событии, он заверил, что "Укравтодор" все отремонтирует и что именно поэтому стране нужна программа "Большое строительство".

Большое строительство – это совместная программа президента Украины и Кабмина, которая предполагает инфраструктурную модернизацию Украины.

Так, в стране планируется выполнить масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог. До конца года должны построить минимум 100 садов, 100 школ, 100 стадионов, 200 новых приемных отделений больниц и минимум 4 тыс. км дорог по всей Украине.

Напомним про взрыв в центре Киева: подробности и кадры.

Как сообщала Politeka, в полиции показали, как прошла операция по задержанию «минера» моста в столице.

Также Politeka писала, что известно о «минере» моста Метро в Киеве: "На контакты не шел, требовал поговорить с…".