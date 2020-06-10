Известный российский актер-скандалист Алексей Панин встал на защиту коллеги Михаила Ефремова, которому светит до 12 лет тюрьмы за смертельное ДТП

Панин уверен, что, если бы пьяную аварию устроил, к примеру, Сергей Безруков или Константин Хабенский, то никто бы даже не подумал о наказании. Актер резко высказался по поводу шквала критики, обрушившегося на Ефремова после трагедии, записав ролик и выложив в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Да, Миша – наверное – не должен был садиться за руль пьяным. Мишу нельзя сажать в тюрьму. И никакие пи**аболы типа Алены Водонаевой даже рот свой поганый не должны открывать. Я всё сказал", – заявил Панин.

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Кроме того актер накинулся в сети на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пишет "Главред".

"Теперь еще и Песков комментирует Ефремова. Су*а, вы забыли, как вы ему, бл*ть, награды давали, бл*ть?! Еще оскорбляете", – обратился к соратнику Путина Панин.

Пользователи, судя по многочисленным комментариям, не разделяют мнения актера.

"А разве закон не для всех един? Он убил человека, не в кино или сериале, а в жизни!"

"Гений не имеет право убивать людей. Оч хорошо к тебе относилась, но после этого отписка"

"Леха, почему «наверное» не должен был сесть за руль? и почему Миша не должен сесть а тюрьму? чем он перед законом привилегирован? Мне тоже так можно? или я если что, сяду?"

"Потому что сам такой же. Все мозги пропил..."

"Какое оправдание может быть человеку, если лишил жизни другого человека? Бухарик защищает бухарика!!!"

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Ефремов Гений 🎭

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Напомним, ДТП произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Ефремов вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном "ВАЗ", 57-летний водитель которого скончался позднее в больнице.

Согласно экспертизе, в крови и моче Ефремова, кроме алкоголя, обнаружены наркотики - есть следы кокаина и канабиноидов.

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