Эпидемия смертельного китайского вируса не планирует отступать из Украины

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, в Украине зафиксировано рекордное количество зараженных уханьским вирусом.

По информации, которую на традиционном брифинге озвучил глава МОЗ Максим Степанов, за последние сутки в Украине официально зарегистрировано 689 случаев заражения.

По словам профильного министра, в Украине в целом от китайского вируса скончались 854 человека (+21 за минувший день), а 13 141 пациент (+372) полностью побороли болезнь.

По состоянию на утро 11 июня, МОЗ подтвердил 29 070 случаев вирусной инфекции.

"Такого антирекорда у нас еще не было. Даже в самые тяжелые времена в апреле, когда у нас были достаточно напряженная ситуация, мы все волновались и следили за тем, что происходит, в том числе в мире. У нас никогда не было 689 человек, заболевших за один день. Уже в течение недели мы наблюдаем повышенное количество зарегистрированных случаев вирусной болезни", – заявил Максим Степанов во время брифинга.

Больше всего случаев заражения смертельным китайским вирусом за последние сутки зарегистрировали во Львовской области – 125 новых инфицированных, а также Киевской – 54, Ровенской области – 53 и в столице – 91.

Новые цифры свидетельствуют о том, что Украина, возможно, оказалась на пороге нового ужесточения карантина, а украинцев ждет повторная самоизоляция

Ранее мы рассказывали, что журналист Андрей Пальчевский раскрыл всю правду о китайском вирусе. Он обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому и заявил, что ему говорят неправду все, начиная от главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

"Они не делают тестов на наличие вирусной инфекции, по этому показателю Украина вообще занимает последнее место в Европе. Они все время обманывают. А дальше вот, что происходит: заболели дети, которые, к счастью, легко переносят инфекцию, но являются ее переносчиками. Но детей-то куда-то девать надо, иначе с ними приходится сидеть родителям, которые должны работать, обеспечивать семьи", - объяснил Андрей Пальчевский.

По словам Пальчевского, из-за малого количества тестирования другие страны не спешат с открытием границ с Украиной.

Напомним, карантин могут ужесточить: срочное заявление санврача Ляшко, «завтра-послезавтра…».

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