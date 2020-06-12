У жены президента Украины Владимира Зеленского диагностировали коронавирус
О положительном результате теста первой леди страны сообщили в Офисе президента. Кроме того, сама Елена Зеленская подтвердила эту информацию в своем Инстаграм. Известно, что Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, однако их результаты были негативными.
«Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил - маски, перчатки, минимум контактов... Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности. Владимир и дети тоже прошли тестирование, их результаты отрицательные», - написала Зеленская.
Сообщается, что пока что болезнь протекает у нее в легкой форме.
Пока остается неизвестным, где и как именно заразилась первая леди. Отмечается, что всем контактным лицам уже сообщили о потенциальной угрозе инфицирования.
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Сама Зеленская обратилась к украинцам с призывом отнестись к карантину очень серьезно. Она подчеркнула, что несмотря на послабления ограничений люди не должны терять бдительность и забывать о мерах безопасности.
«От каждого из нас зависит не только личное здоровье, но и здоровье других: близких, друзей, коллег и даже незнакомого человека, который вместе с нами едет в лифте или стоит в очереди на кассе в супермаркете...», - подчеркнула жена президента.
Она также призвала людей обязательно носить маски в общественных местах.
Напомним, Елена Зеленская угодила в скандал с врачом, президент не сдержался: "У первой леди должны быть...".
Как сообщала Politeka, Зеленский радикально высказался после скандала первой леди с врачом.
Также Politeka писала, что Зеленская нашла себе нового "любимого", откровенное заявление первой леди.