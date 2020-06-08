Президент Владимир Зеленский отреагировал на инцидент с его женой, и решил изменить законодательство

Он волнуется из-за того, что люди часто относятся к первой леди несправедливо и ведут себя неэтично. Именно Зеленский хочет создать, который будет регулировать институт первой леди, передает УП.

По словам Зеленского, его жена часто сталкивается с безосновательной критикой. В качестве примера он вспомнил ситуацию с врачом, который повел себя, по его мнению, неправильно.

Тогда Елена Зеленская писала письма поддержки врачам, но это оцениои не все.

"Антипиар ей сделал человек, ответив: что это за письма? Где мои 300 процентов (надбавки - ред ..)? К сожалению, этот врач не мог получить эти 300 процентов, он не спасал людей от вируса. А эту надбавку могут получать только врачи, боровшиеся с вируса, которые рисковали свои жизнью ", - пояснил Зеленский.

Президент отметил, что, по его мнению, этот человек повел себя неэтично и оскорбительно. Потому надбавки и зарплата не зависящих от первой леди.

"Что должна была сделать первая леди? Она делает действительно много вещей. Без пиара. Я ей говорю, что она обо всем рассказывать (общественности - ред ..). Но я не хочу ее менять. Она для меня важнее как моя жена, мать моих детей, чем первая леди ", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что после этого решил законодательно урегулировать институт первой леди.

"После этого случая я понял, что проблема в том, что нет законодательства, которое регулирует институт первой леди. Я в этом уверен сейчас. В первой леди, по крайней мере в будущем, должны быть обязанности. Я так считаю. Серьезно говорю. Тогда люди, выбирая президента, будут понимать, что делать первая леди. Не должны были у нее спрашивать (чем она занимается - УП). Я, кстати, хочу сейчас разработать с женой и ее помощниками законопроект на законодательном уровне закрепить этот вопрос. Здесь не нужно никакое бюджетное финансирование ", - заявил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что врач ортопед-травматолог Нововолынской центральной городской больницы в Волынской области Виталий Денисюк раскритиковал письмо с благодарностью от супруги президента Украины Елены Зеленской. Свое мнение по этому поводу он выразил в Facebook.

«Работаешь, объективно, голыми руками. Ты - врач, который практически живет на работе. И ты заболел. Самоизоляция. Выздоровление. Далее в работу. В администрации больницы тебя убеждают, что ты заболел не на работе - абсурд. Сегодня вручили "благодарность" от Елены Зеленской - порадовался и пошел дальше жить на 4,5 тысячи гривен», - написал врач.

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