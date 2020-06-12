В Украине в последние дни резко возросло число заразивсишихся китайским вирусом

В сети появилось фото, которое объясняет такую ситуацию. На снимок обратил внимание блогер Сергей Наумович.

Фотография демонстрирует, как люди едут в электричке Киев-Нежин. Пассажиры стоят вплотную друг к другу. Многие отправились в путь без масок или незакрывают ими лицо из-за духоты.

«Украина хорошо начала карантин, но может плохо кончить с таким наплевательским отношением Укрзалізниці к антиэпидемиологическим мероприятиям... По сути это — преступная халатность», - говорится в подписи.

Также к посту блогер добавил скриншот, который показывает количество случаев заражение китайским вирусом в мире. На нем видно, что в Украине почто +700 случаев за сутки 10 июня.

«На фото мы видим причину, на скриншоте — следствие», - отметил блогер.

В комментариях пользователи отмечают, что такая ситуация не только в электричках, но и в другом транспорте.

«Отменят еще раз все электрички. Особенно Нежинскую», «В метро тоже «пробки», «Вы еще маршруток не видели», «Народ совсем расслабился, вчера в маршрутке пришлось покататься, так водитель без маски и в маршрутке кроме меня в маске было ещё два человека , при этом в маршрутке были заняты все места и пару человек стояло», "Выживут только сознательные", - пишут в сети.

Всего за время пандемии китайский вирус обнаружили у 29 753 жителей Украины, более 13,5 тысяч выздоровели, 870 человек скончались.

За сутки 11 июня в Украине диагностировали 683 новых случая заболевания COVID-19, одновременно 426 больных выздоровели, 16 человек умерли от осложнений.

Самые высокие показатели заболеваемости сохраняются в Киеве (3766 случаев), а также в Черновицкой (3831 случай) и Львовской (2526) областях.

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