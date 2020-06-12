После рекордного подорожания цены на клубнику в Украине начали падать

Об этом со ссылкой на аналитиков рассказала Украинская плодоовощная ассоциация, передает Politeka.net.

Производители начали снижать оптовые цены на клубнику, потому что сильно выросло предложение. Еще несколько дней назад ягоды продавали по 65-75 гривен (2,4-2,8 доллара) за килограмм, то теперь средние цены упали до 40-55 гривен. Росту клубники помогает солнечная погода.

"Резкий рост предложения земляники садовой привел к снижению средних оптовых цен", - пишут в ассоциации. - "При этом фермеры готовы снижать цену и охотно вступают в переговоры, потому что видят, что визуально количество продавцов земляники постоянно растет, как и объемы предложения".

В то же время, клубника премиального качества продается дороже 55 гривен за килограмм, и ее по прежнему охотно покупают. Аналитики ожидают, что в ближайшие два-три дня на юге Украины начнется массовый сбор ягоды, что приведет к еще большему падению цен.

Предприятия по заморозке клубники пока не называют закупочные цены, однако аналитики ожидают, что они начнут покупать ягоды уже после падения цены ниже 30 или даже 25 гривен за килограмм.

Ранее в Нацбанке рассказали, что в начале июня больше всего в Украине подорожала именно клубника – в среднем в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года. Почти также же сильно подскочили цены на черешню и яблоки.

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