Засуха и карантин сильно повлияют на стоимость продуктов в Украине уже этим летом

Об этом глава Национального совета экономического развития, экономист Алексей Дорошенко рассказал изданию «Слово и дело», передает Politeka.net.

Министр экономики Игорь Петрашко во время недавнего брифинга заявил, что в 2020 году аграрии соберут в Украине всего 60 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 10 миллионов тонн меньше прошлогодних показателей. Как прогнозирует глава ведомства, урожай снизится из-за посушливой погоды, а также ограничений из-за эпидемии.

Алексей Дорошенко отмечает, что ситуацию могут улучшить дожди, однако южные регионы страны уже сильно пострадали из-за засухи. Другие области могут избежать больших потерь - все зависит от дождей. Он также рассказал о ценах:

«Сколько бы мы не собрали зерновых, на внутреннюю цену на хлеб и крупу это практически не повлияет. Исключением будет только гречка. Всего остального мы собираем больше, чем потребляем. Все в основном идет на экспорт: кукуруза, пшеница», – заявил экономист. - "Если в мире везде пшеницы соберут меньше, тогда, возможно, в августе-сентябре мы увидим рост цены на зерновые".

Эксперт предполагает, что в Украине начнутся проблемы с овощами, которые поставляют именно южные регионы. Кроме того, из-за карантина многие украинцы не смогли выехать на свои дачи и огороды. При этом, по словам Дорошенко, многие продукты в Украине уже продаются дороже, чем в Европе, а отечественные производители соревнуются с импортными.

"Если цена в Польше не будет падать, то никакая внутренняя покупательная способность не повлияет на снижение цен. Себестоимость продукции будет говорить сама за себя. Дешевле просто не будут продавать", - подчеркнул Алексей Дорошенко.

Согласно его прогнозу, пока нет причин для резкого подорожания овощей, и к лету они должны традиционно подешеветь. Впрочем, в этом году все может произойти совсем по-другому.

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