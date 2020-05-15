Украинская картошка не всегда может конкурировать с импортной по качеству и цене

Как видно из свежих цен в супермаркетах, импортная картошка (египетская и белорусская в частности) довольно часто стоит дешевле, чем украинская. При чем иногда разница в цене очень существенная. Например, молодую картошку из Египта можно купить за 19 гривен, а украинскую – за 40 гривен.

Как рассказал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко gazeta.ua, такую разницу в цене очень просто объяснить. Он отмечает, что в последние три года украинские фермеры стали меньше выращивать молодого картофеля на продажу. В основном, выращивают для себя, а остатки продают. Поэтому так странно складывается ценообразование.

Кроме этого, по словам Дорошенко, на украинских фермерах, которые занимаются промышленным выращиванием картофеля, до сих пор висят кредиты, которые они взяли на технику. За эти кредиты они платят 22%. Соответственно, эти деньги закладываются в себестоимость продукции. В Египте и Беларуси картошку выращивают в промышленных масштабах, поэтому и цена ниже.

Дорошенко отмечает, что цена на картофель осенью будет достаточно низкая, если мы будем завозить его из других стран. Но если страны ограничат экспорт и закроют границы, цена будет расти.

Тем временем, в Украине упали цены на яйца, мясо и подсолнечное масло. А вот остальные важные продукты, такие как рыба, хлеб и масло, подорожали. Сильнее всего с начала года подорожали фрукты и овощи.

Напомним, что в НБУ рассказали, какой скачок цен ожидается в Украине.

Как сообщала Politeka, цены в Украине изменятся после отмены карантина: "Намного ниже, чем сейчас окажется…".

Также Politeka писала, что легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре: все изменит один ингридиент.