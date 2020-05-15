Украинская картошка не всегда может конкурировать с импортной по качеству и цене

Как видно из свежих цен в супермаркетах, импортная картошка (египетская и белорусская в частности) довольно часто стоит дешевле, чем украинская. При чем иногда разница в цене очень существенная. Например, молодую картошку из Египта можно купить за 19 гривен, а украинскую – за 40 гривен.

Как рассказал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко gazeta.ua, такую разницу в цене очень просто объяснить. Он отмечает, что в последние три года украинские фермеры стали меньше выращивать молодого картофеля на продажу. В основном, выращивают для себя, а остатки продают. Поэтому так странно складывается ценообразование.

Как-рисовать-картошку

Кроме этого, по словам Дорошенко, на украинских фермерах, которые занимаются промышленным выращиванием картофеля, до сих пор висят кредиты, которые они взяли на технику. За эти кредиты они платят 22%. Соответственно, эти деньги закладываются в себестоимость продукции. В Египте и Беларуси картошку выращивают в промышленных масштабах, поэтому и цена ниже.

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Дорошенко отмечает, что цена на картофель осенью будет достаточно низкая, если мы будем завозить его из других стран. Но если страны ограничат экспорт и закроют границы, цена будет расти.

цены, супермаркет

Тем временем, в Украине упали цены на яйца, мясо и подсолнечное масло. А вот остальные важные продукты, такие как рыба, хлеб и масло, подорожали. Сильнее всего с начала года подорожали фрукты и овощи.

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