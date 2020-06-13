Российский актер Михаил Ефремов впервые после ДТП записал обращение, которое облетело сеть

Как сообщает Politeka.net, российский актер Михаил Ефремов записал видеообращение к родным погибшего в ДТП Сергея Захарова. Ролик был опубликован на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Актер также заявил, что готов материально помочь семье Захарова.

"Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все ровно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. И если поймут, но, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить", — сказал Ефремов в обращении.

Кроме того, артист также заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным".

"Конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей, да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник, когда горе такое в его семье. Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать... Не собираюсь и не буду, да и как тут отмажешься, если все всё видели, да и я видел, когда проспался и отошел от шока", — сказал он.

Семья погибшего, увидев видео с извинениями актера ответила резким отказом в прощении. Они отказались принимать извинения и деньги от Михаила Ефремова. Об этом для портала Life Shot сообщил адвокат их семьи.

"Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты. Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем — это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем", - отметил адвокат.

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