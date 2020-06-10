Российский актер Станислав Садальский высказался о Михаиле Ефремове после смертельной автокатастрофы в центре Москвы

Как сообщает Politeka.net, он выступил в защиту своего коллеги на странице в Instagram.

8 июня пьяный Михаил Ефремов стал участником жуткого ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. По словам Садальского, журналисты начали ему звонить с просьбой прокомментировать случившееся.

"Не буду ни защищать, ни осуждать. У меня у самого родной брат погиб по вине нетрезвого водителя. И лишь Богу известно, почему он порой тормозит пьяного, забирая не его жизнь, а жизнь невиновного. Я знаю, как это страшно, когда в одночасье ломается твоя судьба", - написал актер в соцсети.

Садальский возмутился ажиотажем вокруг ДТП с участием Михаила Ефремова. По его наблюдениям, зрители только и ждут трагических событий, чтобы позлорадствовать над знаменитостями.

"Как за последние годы изменились зрители. Откуда столько желчи? Они превратились в стервятников, жаждущих, чтобы в их пасть каждый день лили это адово пламя беды. Хорошие вести они не переваривают", - подчеркнул российский артист.

Как уверяеет Садальский, близкие не будут давать взятки и хлопотать, чтобы помочь Ефремову избежать наказания за пьяное вождение:

"Не надо ждать, потирая руки, что Мишу начнут выкупать и спасать. Не начнут. В отличие от очень многих, он человек честный".

Напомним, дочку Ефремова после ДТП затравили в сети, обвинив в трагедии: "Немудрено, что отец...".

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