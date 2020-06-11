Скандальный актер Алексей Панин признался, что сел за руль пьяным и попал в аварию

Такое признание актер сделал во время обсуждения ДТП с российским актером Михаилом Ефремовым. По словам Панина, однажды он в состоянии алкогольного опьянения разбил машину известной актрисы Марины Александровой, с которой на тот момент встречался.

Он рассказал, что лоб в лоб влетел в человека почти на том же месте, где произошла авария Ефремова. Машина, по словам актера, была всмятку, и он до сих пор не отдал Александровой за нее деньги.

«Наказания никакого не было. Мне повезло, что все мои аварии, которые случались по пьяни, не приводили к тяжелым последствиям», - заявил актер.

Он также выразил сочувствие своему коллеге Михаилу Ефремову, отметив, что его нельзя сажать. По мнению Панина, все очень быстро забудут про актера, которого посадят в тюрьму.

«Я не могу в своей голове представить, что Мише впаяют 30 лет… Вот кому от этого легче станет? Вы через два месяца забудете вообще об этом», - заявил он.

Добавим, что у самого Панина машину отобрали, поэтому на данный момент он не угрожает людям своим безответственным поведением. При этом актер признается, что до сих пор много пьет и даже может уйти в запой на 5-6 дней.

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