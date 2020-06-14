Почти пол-Украины пока не может рассчитывать на смягчение карантина

Эпидемиологическая ситуация во многих районах страны остается крайне напряженной. Так, по состоянию на 14 июня к ослаблению ограничительных мер оказались не готовы Киев и еще десять областей страны. Во всех этих регионах превышен показатель инцидентности.

Соответствующие данные опубликовал Минздрав.

По данным ведомства, во всех указанных областях, а также в столице, превышен показатель инцидентности – числа новых заражений китайским вирусом за неделю в расчете на 100 тысяч жителей региона. Для того, чтобы область могла перейти к менее жестким карантинным мерам, этот показатель не должен превышать 12.

По последним данным показатель инцидентности превышен в следующих областях и городе:

Киев - 16,38

Винницкая область - 16,64

Волынская область - 33,55

Житомирская область - 13,58

Закарпатская область - 24,73

Ивано-Франковская область - 12,14

Львовская область - 26,92

Ровенская область - 25,59

Тернопольская область - 14,64

Черновицкая область - 30,74

Черниговская область - 13,23

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предположил, что именно ослабление карантина повлияло на рост заболеваемости. Об этом чиновник сообщил во время брифинга, 13 июня.

"Мы связываем увеличение количества случаев выявления китайского вируса, которые регистрируются в течение последних трех дней, со смягчением карантинных мероприятий", - отметил санврач.

Кроме того, украинцы расслабились настолько, что не соблюдают необходимые карантинные меры, добавил Ляшко.

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