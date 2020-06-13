Смягчение карантина, а также тотальное нарушение правил, прописанных Кабмином, привели к тому, что в Украине с каждым днем растет количество заболевших - 13 июня установлен новый антирекорд - 753 новых случая

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предположил, что именно ослабление карантина повлияло на рост заболеваемости. Об этом чиновник сообщил во время брифинга, 13 июня.

"Мы связываем увеличение количества случаев выявления китайского вируса, которые регистрируются в течение последних трех дней, со смягчением карантинных мероприятий", - отметил санврач.

Кроме того, украинцы расслабились настолько, что не соблюдают необходимые карантинные меры.

"Мы видим значительные нарушения, как перевозчиками, так и другими организациями. На каждом шестом объекте, который проверяют инспекторы Госпродпотребслужбы, есть те или иные нарушения", - уточнил Ляшко.

Главный санврач ответил на вопрос, насколько вероятна остановка общественного транспорта, в частности метро, ​​из-за ситуации со вспышкой.

По его словам, власти по-прежнему не намерены усиливать карантин по всей стране и снова вводить жесткие ограничительные меры, но при этом в областях, где в течение трех дней подряд наблюдаются признаки усиления эпидемии, местные органы власти должны принять соответствующие меры.

Ранее мы сообщали, президент Владимир Зеленский экстренно собрал 13 июня Кабмин и правоохранителей, чтобы "определить причину, установить прогнозы и принять соответствующие решения".

Зеленский подчеркнул, что "надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт - места, где могут быть скопления людей". По его словам, ответственность за скопления лежит на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить соблюдение правил, прописанных Кабмином.

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