Рост заболеваемости китайским вирусом и новый антирекорд, установленный 13 июня, стал причиной срочного совещания президента Владимира Зеленского с министрами и представителями Нацполиции

Селекторное совещание состоялось в субботу, 13 июня, передает Рoliteka.net со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Глава государства выразил обеспокоенность резким скачком количества заболевших и потребовал от Кабмина и правоохранителей действенной стратегии для недопущения эпидемии.

"Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений", - заявил Зеленский.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, "причин для паники нет, но есть "звоночки", которые требуют реакции". Глава правительства предложил усилить контроль мероприятий адаптивного карантина.

Зеленский согласился со Шмыгалем и подчеркнул, что "надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт - места, где могут быть скопления людей".

По словам президета, ответственность за скопления лежит на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить соблюдение правил, прописанных Кабмином.

Ранее мы сообщали, Минздрав 13 июня заявил об усилении некоторых ограничений. А именно, в Украине запретили работу кинотеатров, отменили пробное ВНО 15 июня, запретили пересечение границы иностранцами или лицами без гражданства в случае отсутствия страхового полиса, покрывающего расходы на лечение.

Напомним, 12 июня стало известно о том, что супруга президента Елена Зеленская заражена китайским вирусом. В связи с этим глава государства, у которого тест оказался отрицательным, перешел на работу в режиме спецпротокола.

Напомним, "Сами виноваты": в Минздраве ошеломили украинцев заявлением, второй карантин не за горами

Также Politeka писала, что премьер Шмыгаль сообщил печальную новость для родителей: "В этом году могут не открыться..."