Шоумен, певец и телеведущий Дима Коляденко сделал неожиданное заявление о советских мультиках и фильмах

Так, он считает, что не нужно запрещать советские фильмы и нет смысла в пересмотре календаря праздников и памятных дат.

Артист призвал в чате с изданием "Главред" не трогать старые советские фильмы и мультфильмы, и не отказываться от празднования 8 марта.

"Скажу сразу – Боже упаси! Если бы я стал президентом, это был бы мой первый пункт: не трогать праздников – ни 8 марта (мой любимый праздник, когда мужчины дарят цветы женщинам, и девушки в этот день просто не могут быть без цветов), ни Новый год (Новый год – это мой праздник, Дед Мороз – это мой персонаж, мой любимый Дед Мороз и Святой Николай); не трогать советских мультиков – как это, зачем, это же добро, это наше детство", - поделился артист.

Коляденко считает, что праздники и фильмы, связанные с его детством, это – святое, и уж лучше придумать что-то новое, но не запрещать старое.

"Ни в коем случае все это трогать нельзя, потому что это – святое. Пожалуйста, придумайте что-то свое, что хотите. Но это трогать нельзя. Я бы вообще все то, о чем вы спросили, занес в Красную книгу. Это святое!", - поделится Коляденко.

Также ранее сообщалось, что шоумен, певец и телеведущий Дмитрий Коляденко возмутился тем, что Россия смогла вторгнуться на территорию Украины. По его словам, то, что происходило во время оккупации Крыма не укладывается в голове.

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