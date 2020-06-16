Бывший главарь боевиков Игорь Стрелков-Гиркин откровенно рассказал о том, во что оккупанты превратили Донбасс

Как сообщает Politeka.net, видео с рассказом террориста поделился в своем Твиттере известный блогер и журналист Денис Казанский. В ролике Стрелков признался, что чувствует себя виноватым за то, что сейчас творится на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

«Донбасс…там вообще все плохо, там просто все ужасно. Просто регион цветущий уничтожается в самом чистом виде. Обезлюживается, разрушается, все, что сохранилось там от Советского Союза…все уничтожено почти…Не могу не ощущать – не прямой, конечно – вины, но тем не менее», - заявил бывший главарь боевиков.

В комментарии к видео Казанский отметил, что это один из тех редких случаев, когда оккупанты признают, что разрушили украинский регион.

«Стрелков признался, что ощущает вину за тот развал, который творится теперь на Донбассе. Ну хоть у кого-то из "русского мира" хватило духу признать, что разорили мирный украинский регион и превратили его в клоаку», - подчеркнул журналист.

Украинцы также активно комментируют видео.

«сейчас расплачусь. этого урода нужно судить международным судом, а не уподобляться различным гондронам, ища его добродетели. Стрелков обычный коварный черт», «Роисся в своей стране не может ничего сделать, а только воровать. На что рассчитывать надо было?», «Ну кого вы слушаете? Это же цирк! Он собой прикрывает армию России, типа это он все напал и виноват такой за это, а не регулярная армия РФии», «Слёзы крокодильи», «Жалко конечно и людей и регион, но есть и некая справедливость в этом...хотели - получили... И может будет примером, уроком другим любителям русского мира...хотя история ничему не учит», - пишут люди.

Стрелков признался, что ощущает вину за тот развал, который творится теперь на Донбассе.



Ну хоть у кого-то из "русского мира" хватило духу признать, что разорили мирный украинский регион и превратили его в клоаку. pic.twitter.com/587LJ0KG3v — Денис Казанський (@den_kazansky) June 14, 2020

Напомним, Гиркин выдал информацию о зачистке на Донбассе: "Все закончится за трое суток".

Как сообщала Politeka, главный "Слуга" неожиданно оправдал циничные интервью с Гиркиным и Поклонской.

Также Politeka писала, что Стрелков и боевики в панике просят молитв, целое подразделение "ДНР" смешали с землей.