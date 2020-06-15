Стало известно об очередном успехе сил ООС на передовой

Печальную новость для оккупационных войск "Л/ДНР" сообщил бывший главарь боевиков Игорь Стрелков-Гиркин, пишет Politeka.net.

Сообщается, что серьезный удар бойцы ВСУ нанесли по российским оккупантам в районе Дебальцево.

По информации Стрелкова-Гиркина, подразделениям ВСУ в районе Санжаровки удалось сравнять с землей вражеский блиндаж, в результате чего были ликвидированы семеро террористов.

Данная вражеская позиция находилась в 9 км от оккупированного россиянами Дебальцево. Стрелков-Гиркин отметил, что погибшие – бойцы террористического "1-го Славянского батальона". Среди них три командира взвода и четверо рядовых.

Также бывший главарь боевиков пожаловался, что в ночь на 15 июня силы ООС нанесли мощный удар по другой позиции террористов "Л/ДНР", при этом ответа со стороны оккупационных вйоск не последовало.

Информацию об успехе ВСУ на передовой подтвердил журналист Юрий Бутусов. По его словам, в результате сокрушительного удара были еще ранены 10 террористов.

"10-13 июня в результате многократной детонации боеприпасов на позициях 7-й мотострелковой бригады ВС РФ на высоте 220 близ села Логвиново (Светлодарская дуга), уничтожены 7 военнослужащих противника, включая сразу трех командиров взводов. Опубликован поименный список. Также не менее 10 наемников получили ранения", - подчеркнул журналист в своем Facebook.



"По сообщениям из "ДНР" эти взрывы осуществляют не украинские военные, а сотрудники ЧВК "Эринис" из Великобритании, из 120 мм миномета. Ничего удивительного, подумал я, ведь Донецк основал британец Джон Юз, у Британии давние стратегические интересы на Донбассе. Да, во время недавней поездки на фронт, скажу честно, я тоже повстречал мужчин в новом британском мультикаме. Если увидите мультикам с британским флагом, сразу подходите и приветствуйте: "God save the Qween!" "Make Yuzovka great again!" Они вас поймут", - с юмором резюмировал Бутусов, публикуя скриншоты нелепых сообщений боевиков, где они просят молиться за своих "товарищей"



"Слава Украине", "Молодцы, так держать!", - отреагировали украинцы на новость с фронта.

Напомним, бойцы ВСУ метким ударом отомстили врагу на Донбассе, видео.

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