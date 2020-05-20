Скандальные интервью с экс-главарем боевиков Игорем Гиркиным-Стрелковым и Натальей Поклонской могут иметь смысл только при одном условии

Об этом во время вчерашнего брифинга в Раде заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Politeka.net.

По его словам, интервью с Игорем Гиркиным-Стрелковым и Натальей Поклонской могут иметь смысл только при условии, что если они являются фиксацией доказательств.



"Я когда это увидел, то вообще был в шоке. Я полностью не смотрел, потому что открыл, чтобы проверить, что это происходит на самом деле. Единственное положительное, что я там (вижу), - это видеодоказательство того, что Россия является страной-агрессором, что привлекает профессиональных офицеров ФСБ для того, чтобы нападать на нашу страну", - заявил Арахамия.

"Возможно, в этом действительно историческая стоимость. Если это фиксация доказательств, то в этом есть смысл, наверное", - продолжил парламентарий во время брифинга.



"Арахамия своих защищает, поэтому они так и распоясались. Гнать нужно их из власти. Ничего хорошего они Украине не принесут", "Какого материала? Гиркин про свои похождения трындел в интернете давным давно. Только брали у него интервью кацапские "журналисты". Все, что наговорил Гиркин я уже слышал 100 раз на ватных ютуб-каналах", "Если Арахамия говорит,что в чем-то есть смысл, значит это полная бессмыслица", " Чтобы не говорил гиркин про "один народ", про "гражданскую войну". Он гражданин рф, который пришёл в Украину с войной. И это он подтвердил. Плюс сознался в убийстве и пытках граждан Украины", - возмутились украинцы в комментариях.

Напомним, 18 мая в сети было опубликовано интервью украинского журналиста с бывшим главарем террористов "Л/ДНР" Игорем Стрелковым-Гиркиным, который в открытую говорил о захвате Крыма, части Донбасса и убийстве украинцев.

Напомним, Боевик Гиркин проговорился о новой "республике" в Украине и сдал Путина

Как Politeka писала, "Лично отдал приказ": боевик Гиркин на видео признался, как забирал жизни украинцев

Также Politeka сообщала, что Гиркин слил план по зачистке "Л/ДНР"