Життя жінки оцінили в сто тисяч долларів - так значиться у заяві Петренко у правоохоронні органи , де він наголошує , що не сприймав ці розмови серйозно

Як пишуть Подробности, офіційну заяву про те, що її хотіли вбити меценатка та бізнес-леді зробила на пресконференції 11 червня у пресцентрі «Стоп корупції».

«Я дізналася від свого партнера – Петренко Миколи, що і з ним велися цими людьми – Гаркушиним і Гринюком розмови і обговорювалося також моє фізичне усунення. Про що є заява Петренко, про те, що за 100 тисяч доларів вже підшукали вбивцю, який мене знищить», – сказала Людмила Русаліна.

Попри написані у правоохоронні органи заяви, справа не розслідується.

Адвокатка Людмили Русаліної Олена Фролова наголосила: "У частині погроз вбивством справа завершена оголошенням підозри її недійсному чоловіку Гаркушину Володимиру, а також оголошенням його в розшук. У частині вимагання, де фігурантами виступають Гринюк Віктор, справа не рухається взагалі. Ми не бачимо, що правоохоронні органи хоча би вживають якихось дій. Хто саме саботує і на якій фазі, на якому етапі – звичайно це можуть бути тільки наші здогадки».

Нині є інформація , що жінку хочуть відправити за ґрати.

Людмила Русаліна каже: "Мені надходить інформація , що проти мене цього разу готують замовну кримінальну справу. Планується мій арешт з метою в СІЗО змусити мене таки підписати документи щодо відмови від мого бізнесу і, можливо, і мого фізичного усунення".

Громадськість вимагає захистити благодійницю і розслідувати справу.

Так, голова БФ "Мистецька ініціатива" Ігор Корж закликав: "Ми багато років допомагаємо і допомагаємо діткам. Давайте не будемо стояти осторонь від таких ситуацій. Таке, повторюся, може трапитися з кожним".