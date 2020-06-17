Бывший депутат Верховной Рады от "ВО Свобода" Андрей Мищенко резко высказался о скандале с русским языком в МакДональдсе

Как передает Politeka.net, соответственный пост он опубликовал на своей страничке в Facebook.

Как утверждает бывший нардеп, русскоговорящим не место в Макдональдсе.

"А что забыли в Макдональдсе языкоблеющие (русскоговорящие - ред.)? Водку там не наливают, селедку с салатом для усопших (оливье) не подают, курить не разрешают, мордобоев нет их наивысшего православного божества Х...я, которое они воспевают от Владивостока до Лондона, написав его имя, где только есть возможность, на стене в туалете заведения я не встречал. Еще есть множество обрыгаловок в Украине, милых русской душе, а в тот Макдональдс, был бы я москалем - и ногой бы не ступил", - сообщил он.

Более того, он призвал недовольных отсутствием российского языка в сети фаст-фуда покинуть Украину.

"А вообще надо брать выше и бойкотировать не Макдональдс, а Украину - и уехать отсюда к своему божеству", - уверен бывший депутат.

Напомним, что в сети обратили внимание на то, что McDonalds в Украине предлагает только два языка меню – украинский и английский.

Возможность выбрать русский язык в терминале самообслуживания в ресторанах отсутствует.

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