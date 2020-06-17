В украинском общественном транспорте могут запретить включать музыку и крутить фильмы

Законопроект о борьбе с «акустическим насилием» 17 июня поддержал профильный комитет, и в ближайшее время он будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады. Об этом в своем Фейсбуке рассказал один из авторов инициативы, нардеп от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович.

Он уточнил, что законопроект разрабатывался 15 депутатами из разных фракций, а его инициаторами стали простые люди.

«Если закон проголосуют на пленарном заседании, украинцы смогут, как во всем цивилизованном мире, ехать в тишине или слушать музыку или звук фильмов через наушники», - добавил нардеп.

Отметим, что законопроект зарегистрировали еще 5 февраля. Он был создан после резонансного случая в рейсовом автобусе, направлявшемся из Луцка в Киев. Тогда двум пассажиркам пришлось выйти прямо посреди трассы из-за того, что водитель отказывался по их просьбе выключить российский сериал, который он транслировал в салоне. Эта ситуация вызвала бурную дискуссию в обществе.

Ранее мы писали, что в Киеве с 1 июля вступают в силу новые условия предоставления проезда в общественном транспорте льготным категориям населения.

По словам Виталий Кличко, этот шаг — вынужденный. Граждане со льготной категорией, не зарегистрированные в Киеве, смогут пользоваться транспортом на общих основаниях, если электронный билет будет зарегистрирован.

Напомним, украинцам озвучили новые правила жизни до 31 июля: «будет запрещено…».

Как сообщала Politeka, недовольный Шмыгаль огорошил новым ужесточением режима и штрафами.

Также Politeka писала, что у Кличко хотят оставить пассажиров без льготного проезда: кто под ударом.