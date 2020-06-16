В Украине могут пересмотреть обязательное ношение защитных масок на улице, но вместе с тем усилить наказание за их отсутствие в транспорте и помещениях

Данный вопрос в ближайшее время планируется вынести на заседание правительства и в Верховную Раду, передает Politeka.net со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, опубликованное на сайте Кабмина.

Так, топ-чиновник обратился к главам облгосадминистраций с тем, что следует разъяснять украинцам: ослабление карантина, это не его отмена. Шмыгаль отметил, что планируется ужесточить ответственность за несоблюдение масочного режима.

«Людям надо разъяснять эти вопросы. По соблюдению социальной дистанции, по соблюдению масочного режима. Мы готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными. Поэтому мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте», - подчеркнул Шмыгаль.

Украинцы бурно отреагировали на желание правительства закрутить гайки еще больше:

"возвращаемся во времена ГУЛАГа... с чем имею честь сердечно поздравить пресловутые 73%"

"В Сумах майже всі водії маршруток і більша частина пасажирів їздять без масок.

І ніхто нічого..."

Ранее мы сообщали, эксперты заявляют, что Украина на пороге нового удара эпидемии. К концу недели количество инфицированных будет на уровне 610-870 случаев. Число смертей может достичь 18-22 в сутки.

Такой прогноз озвучил вице-президент Национальной академии наук Анатолий Загородний.

По словам эксперта, с 10 по 30 мая постепенно снижался уровень заболеваемости, до 380 случаев в день. Но ситуация кардинально изменилась после того, как правительство и МОЗ начали ослаблять ограничительные меры: количество новых выздоровевших за день перестало расти и держится на постоянном уровне 300-350.

"Если распространение вируса вырастет на 20%, то среднее число новых инфицированных будет по 550 человек в день. Мы вернемся к максимуму заболевших в сутки. И это можно трактовать, как начало второй волны", - подчеркнул ученый.

Напомним, правила карантина внезапно решили изменить, Шмыгаль предупредил украинцев: "с 15 июня можно будет...".

Как сообщала Politeka, людям пришлось толпиться в переполненной электричке из Киева

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