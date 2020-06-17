Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал украинцам о правилах карантина, которых люди должны придерживаться до 31 июля

17 июня правительство официально объявило о решении продлить карантин в Украине еще на полтора месяца. В своем Телеграм-канале премьер пояснил, что за последнюю неделю число заразившихся китайским вирусом украинцев постоянно растет. Он связал это с тем, что украинцы восприняли ослабление ограничений как полную отмену карантина.

Шмыгаль напомнил, что это не так. Он перечислил ограничения, которые продолжат действовать в стране как минимум до 31 июля:

Будет запрещено пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без средств индивидуальной защиты. В общественном транспорте будет запрещено перевозить больше людей, чем в нем предусмотрено сидячих мест.

В то же время, Шмыгаль отметил, что правительство обновило механизмы, по которым в регионах с большим числом зараженных может происходить усиление карантинных ограничений. Он сообщил, что они могут устанавливаться по:

проведению спортивных, культурных и других массовых мероприятий;

работе метрополитена;

перевозке пассажиров;

посещению учреждений дошкольного образования;

деятельности заведений;

деятельности учреждений, оказывающих услуги по размещению;

работе культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов.

При этом уточняется, что регионами с тяжелой ситуацией по вирусу будут считаться области, где:

загруженность коек составит более 50%;

среднее число ПЦР и ИФА тестов составит менее 24 на 100 тыс. населения в течение 7 дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования превысит 11%;

показатель динамики роста случаев инфицирования составит более 8 случаев на 100 тыс. человек.

Также сообщается, что в дальнейшем решения об усилении или ослаблении карантина будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основании оценок эпидемической ситуации.

Напомним, карантин рекордно продлили, Шмыгаль сделал срочное заявление о новых сроках: "Другого способа нет".

Как сообщала Politeka, у Зеленского признались, в каком он состоянии из-за тяжелого диагноза жены.

Также Politeka писала, что недовольный Шмыгаль огорошил новым ужесточением режима и штрафами.