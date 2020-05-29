Украинские власти решили серьезно взяться за резервистов, которые нарушают правила военного учета
Законопроект о существенном увеличении штрафов для них внес и зарегистрировал в Раде президент Владимир Зеленский, передает Politeka.net.
Он предлагает карать нарушителей правил воинского учета штрафами в размере от 30 до 50 необлагаемых минимумов. Поскольку для административных нарушений такой минимум составляет 1051 гривну, то суммы штрафов будут колебаться от 30 до 50 тысяч гривен.
В проекте предусмотрено наказание и за повторное нарушение в особый период. Сумма штрафов будет достигать 100 необлагаемых минимумов, что в переводе на гривны составит до 100 тысяч. Если же резервист нарушит закон об обороне, то это потянет на штраф до 500 тысяч гривен.
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За порчу или утерю военно-учетных документов украинских резервистов могут наказать штрафом на сумму до 100 тысяч гривен.
Отметим, что такие инициативы Зеленского вызвали шквал возмущения в комментариях.
«Пусть начнут с депутатских детей и себя самих любимых», «А он сам, гарант, служил в армии. Какое моральное право он имеет поднимать этот вопрос, когда сам прятался от повесток. Пусть начнет с себя», «Тогда, для справедливости, первым сам должен заплатить три штрафа по 500 тыс. грн», «Пусть начнёт вести воинский учёт в правительстве и их семьях, где сыночки и одного дня не служили, а только жировали за украденные деньги у простых людей», «Фантазиям слуг народа нет предела, совсем с катушек съехали вместе с Зеленским», «А сам президент служил в армии? ОН тоже резервист и военнообязан. Пусть с себя и начинает», – пишут пользователи в соцсетях.
Ранее мы рассказывали о том, что желающим получить украинское гражданство нужно будут пройти службу в армии. Такое предложение сделал блогер и политолог Виктор Таран. В пример он привел актера Жана Рено, который в 1960 переехал с родителями во Франции, но для получения гражданства Рено отслужил в армии.
Напомним, Зеленские неожиданно появились вместе и похвастались перед украинцами.
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