Украина имеет все шансы вернуть Крым и оккупированные территории Луганской и Донецкой областей

Такое мнение в интервью порталу «Новости Донбасса» озвучил вице-премьер Украины, министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Он считает, что первым в орбиту Украины вернется именно Донбасс. Если Крым – это «наземный авианосец», который России стратегически нужен для присутствия в Черном море, то с ОРДЛО все иначе.

«Донбасс — это временно разыгрываемая карта РФ, в первую очередь, чтобы удержать Крым. И надо отдавать этому отчет. И надо понимать, что Донбасс мы вернем быстрее, чем Крым. Крым мы тоже вернем, просто всему свое время. Это параллельные треки, но они будут двигаться», – пояснил политик.

По его словам, этим процессам существенно поспособствуют жители оккупированных территорий:

«Сегодня в Российской Федерации очень много людей с украинскими фамилиями, в том числе и в армии. Потому что это козацкое наследие, ген. Даже то, что происходит на Донбассе, не может попасть под матрицу Российской Федерации. Она это не удержит, для нее это временное явление».

Именно поэтому Россия это понимает и не будет их себе забирать.

Он уверен, что чем быстрее в Украине будут созданы хорошие условия жизни, тем быстрее захотят вернуться в нее жители оккупированных районов Донбасса.

Ранее мы писали о том, что «верхушка» «ДНР» и «ЛНР» готовит себе пути отступления с Донбасса, покупая жилье в России и получая паспорта РФ. При этом что будет с простыми людьми на разграбленных и нищих территориях, власть заботит мало.

Мы также писали, что знаменитый режиссер Сергей Лозница объяснил, почему украинцы упорно сопротивляются "русскому миру". Он объяснил колоссальную разницу между Россией и Украиной на примере отношения к погибшим солдатам. Режиссер напомнил, что россияне пытались скрыть похороны «псковских десантников». В то же время, попрощаться с украинским бойцом вышли всем городом, с почетом и уважением.

«И в этом отношении проявилась разница, проявилось уважение к человеку, которое не удалось убить советской власти в силу того, что на части территории она была всего лишь 45 лет и не такая жестокая», – отметил Лозница.

Напомним, Рыбчинский объяснил, как конфликт с Россией пошел на пользу украинцам.

Как сообщала Politeka, жители "ДНР" взбунтовались, пытаясь "прорвать" границу.

Также Politeka писала, что украинцы из своего кармана заплатят за "Вечерний квартал" и "экстрасенсов" для ОРДЛО.