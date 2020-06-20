В связи с открытием купального сезона в Минздраве сделали пояснение о том, нужно ли носить маски на пляже

Как передает Politeka.net, об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, защитные маски нужно носить, если вы находитесь в местах большого скопления людей. При этом, если соблюдать дистанцию, маски можно снимать. Речь идет о дистанции в 1,5 метра.

Отмечается, что на пляжах должна быть организована социальная дистанция. Это значит, что расстояние между шезлонгами должно быть не менее 1,5 метра. Поэтому ношение масок не является обязательным, когда соблюдена дистанция.

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Контроль за соблюдением карантинных ограничений положен на местное самоуправление.

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Что касается воды, на данный момент у ученых нет точных данных о том, передается ли вирус через воду. В Минздраве считают, что это маловероятно. Так, экс-глава Минздрава Ульяна Супрун у себя в фейсбук отметила, что заразиться через воду в открытых водоемах, реках или море маловероятно. Кроме этого, по ее словам, нет доказательств того, что можно заразиться через бассейн. По ее словам, вирус передается при близком контакте с зараженным.

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