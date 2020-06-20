В связи с открытием купального сезона в Минздраве сделали пояснение о том, нужно ли носить маски на пляже

Как передает Politeka.net, об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, защитные маски нужно носить, если вы находитесь в местах большого скопления людей. При этом, если соблюдать дистанцию, маски можно снимать. Речь идет о дистанции в 1,5 метра.

Отмечается, что на пляжах должна быть организована социальная дистанция. Это значит, что расстояние между шезлонгами должно быть не менее 1,5 метра. Поэтому ношение масок не является обязательным, когда соблюдена дистанция.

Контроль за соблюдением карантинных ограничений положен на местное самоуправление.

Что касается воды, на данный момент у ученых нет точных данных о том, передается ли вирус через воду. В Минздраве считают, что это маловероятно. Так, экс-глава Минздрава Ульяна Супрун у себя в фейсбук отметила, что заразиться через воду в открытых водоемах, реках или море маловероятно. Кроме этого, по ее словам, нет доказательств того, что можно заразиться через бассейн. По ее словам, вирус передается при близком контакте с зараженным.

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