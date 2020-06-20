В Україні запропонували змінити графіки роботи на час карантину
Як передає Politeka.net, відповідну постанову Кабміну оприлюднили на "Урядовому порталі".
В документі зазначено, що графік роботи в період карантину повинен бути гнучким і робочий день повинен починатися з 10 ранку або більш пізнього часу. Також у Кабміні рекомендують організувати віддалену роботу.
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Таке рішення було прийнято, щоб зменшити кількість людей в транспорті в годину пік.
"Постанова набуває чинності з 22 червня 2020 року, крім пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності з дня його опублікування", - йдеться в документі.
Згідно з постановою, зміни торкнуться такі категорії українців:
- оптова і роздрібна торгівля;
- ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;
- поштова та кур'єрська діяльність;
- тимчасове розміщення та організація харчування;
- страхова діяльність;
- освіта;
- надання соціальної допомоги;
- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.
Крім того, місцеві перевізники повинні скласти новий графік руху громадського транспорту.
Зазначимо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже заявив про початок другої хвилі епідемії.
За словами глави уряду, в країні зафіксували новий сплеск захворюваності через те, що багато українців перестали дотримуватися обмеження з ослабленням карантину. Медки виявили більше тисячі хворих.
За словами прем'єра, у двох регіонах ситуація критична - лікарні заповнені більш, ніж на 50%. Столичні медики теж помітили погіршення, про що доповіли уряду.
Нагадаємо, головний санлікар Ляшко ошелешив заявою після антирекорду з зараженим: «Так, можемо ходити без маски».
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