В Україні запропонували змінити графіки роботи на час карантину

Як передає Politeka.net, відповідну постанову Кабміну оприлюднили на "Урядовому порталі".

В документі зазначено, що графік роботи в період карантину повинен бути гнучким і робочий день повинен починатися з 10 ранку або більш пізнього часу. Також у Кабміні рекомендують організувати віддалену роботу.

Таке рішення було прийнято, щоб зменшити кількість людей в транспорті в годину пік.

"Постанова набуває чинності з 22 червня 2020 року, крім пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності з дня його опублікування", - йдеться в документі.

Згідно з постановою, зміни торкнуться такі категорії українців:

оптова і роздрібна торгівля;

ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;

поштова та кур'єрська діяльність;

тимчасове розміщення та організація харчування;

страхова діяльність;

освіта;

надання соціальної допомоги;

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

Крім того, місцеві перевізники повинні скласти новий графік руху громадського транспорту.

Зазначимо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже заявив про початок другої хвилі епідемії.

За словами глави уряду, в країні зафіксували новий сплеск захворюваності через те, що багато українців перестали дотримуватися обмеження з ослабленням карантину. Медки виявили більше тисячі хворих.

За словами прем'єра, у двох регіонах ситуація критична - лікарні заповнені більш, ніж на 50%. Столичні медики теж помітили погіршення, про що доповіли уряду.

Нагадаємо, головний санлікар Ляшко ошелешив заявою після антирекорду з зараженим: «Так, можемо ходити без маски».

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