Не виключено, що скоро в Україні посилять карантин на тлі другої хвилі епідемії

Цю інформацію в ефірі українського телеканалу заявив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, передає Politeka.net.

За його словами, зростання кількості заражених говорить про те, що владі через кілька днів доведеться піти на непопулярний крок щодо обмежувальних заходів.

Як заявив Тимошенко, якщо ситуація з зараженими буде посилюватися, то вже скоро в Україні можуть знову ввести жорсткий карантин.

«Якщо ми зараз не припинимо цю ситуацію, може бути через 10 днів зовсім інша ситуація. А ми не хочемо знову вводити карантин, який був у нас. Закликаємо зараз максимально дотримуватися всіх умов карантину. Ніхто не хоче, щоб літа не було через 10 днів. Тому треба носити маски, дезінфікувати руки і дотримуватись інших умов, що вимагають закладу», - підкреслив він в ефірі телеканалу.

Підсумовуючи, Кирило Тимошенко додав, що новий карантин завдасть серйозного удару по економіці країни.

«Ми не хотіли б знову посилювати карантин, тому що це удар і за економіці і за людям, але така міра не виключається», резюмував заступник голови ОП.

Раніше ми розповідали, що українців попередили про нову хвилю китайського вірусу. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, у країні зафіксували новий сплеск захворюваності через те, що багато українці перестали дотримуватися обмеження з ослабленням карантину. Медки виявили більше тисячі хворих.

"В Україні, на жаль, черговий антирекорд захворюваності коронавірусом. Дуже велика кількість людей перестала дотримуватися карантинних правил, вирішили, що коронавірус зник, шансів захворіти немає. І ми отримали результат. Сьогодні близько тисячі хворих, підтверджених ПЛР-тестуванням", – заявив глава уряду.

Глава Кабміну також повідомив про посилення контролю за дотриманням обмежень. Так керівництво Моз разом з головним санлікарем Віктором Ляшком відправиться з інспекцією по регіонах, а поліція і Госпотребслужба зобов'язана уважніше стежити за заходами безпеки.

Нагадаємо, головний санлікар Ляшко ошелешив заявою після антирекорду з зараженим: «Так, можемо ходити без маски».

Як повідомляла Politeka, карантин терміново посилюють, введені нові обмеження: «буде заборонено…».

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