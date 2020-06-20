В Верховной Раде предложили ввести новые ограничения в общественном транспорте

Как сообщает Politeka.net, в парламенте зарегистрировали законопроект "О запрете акустического насилия в транспорте". Детали инициативы рассказали в эфире телеканала "Украина 24".

Согласно документу, в общественном транспорте могут запретить любую музыку - слушать можно будет исключительно в наушниках. По мнению авторов, это позволит избежать конфликтов между водителями и пассажирами, которым не нравится та или иная песня.

Как предлагают депутаты, следить за соблюдением музыкальных правил в маршрутках будет полиция. Водителей, которые таки решат включить свою музыку, предлагают наказывать штрафами от 850 до 1700 грн.

Такой законопроект уже согласовали в транспортном комитете Верховной Рады. Его могут рассмотреть до конца текущей пленарной сессии парламента.

Водители маршруток инициативу не поддерживают, хотя многим пассажирам она пришлась по вкусу. Президент общественной организации "Союз перевозчиков Украины" Валентин Демчук рассказал журналистам, что если законопроект вступит в силу, водители "в большинстве случаев просто выбросят магнитолы".

Напомним, украинцы решили скрыться от штрафов, в полиции сделали предупреждение: «получили свои…».

Как сообщала Politeka, новый удар по водителям: кому и за что грозят штрафы до 8500, закон уже в Раде.

Также Politeka писала, что ограничения скорости могут пересмотреть, водители дошли до Зеленского: что хотят изменить.