В Верховной Раде предложили ввести новые ограничения в общественном транспорте

Как сообщает Politeka.net, в парламенте зарегистрировали законопроект "О запрете акустического насилия в транспорте". Детали инициативы рассказали в эфире телеканала "Украина 24".

Согласно документу, в общественном транспорте могут запретить любую музыку - слушать можно будет исключительно в наушниках. По мнению авторов, это позволит избежать конфликтов между водителями и пассажирами, которым не нравится та или иная песня.

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Как предлагают депутаты, следить за соблюдением музыкальных правил в маршрутках будет полиция. Водителей, которые таки решат включить свою музыку, предлагают наказывать штрафами от 850 до 1700 грн.

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Такой законопроект уже согласовали в транспортном комитете Верховной Рады. Его могут рассмотреть до конца текущей пленарной сессии парламента.

Зеленский в Раде, карантин

Водители маршруток инициативу не поддерживают, хотя многим пассажирам она пришлась по вкусу. Президент общественной организации "Союз перевозчиков Украины" Валентин Демчук рассказал журналистам, что если законопроект вступит в силу, водители "в большинстве случаев просто выбросят магнитолы".

Напомним, украинцы решили скрыться от штрафов, в полиции сделали предупреждение: «получили свои…».

Как сообщала Politeka, новый удар по водителям: кому и за что грозят штрафы до 8500, закон уже в Раде.

Также Politeka писала, что ограничения скорости могут пересмотреть, водители дошли до Зеленского: что хотят изменить.