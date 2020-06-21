Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительный удар по огневой точке террористов на Донбассе

Как сообщает Politeka.net, в Facebook волонтер Юлия Толмачова рассказала, что снаряд был сброшен из квадрокоптера и опубликовала видео сокрушительного удара по террористам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На видео, которое судя по всему, было снято с дрона можно заметить, как ВСУ сбрасывают снаряд по позиции боевиков. Через секунду можно услышать звук взрыва и увидеть, как вдребезги была разрушена техника боевиков.

"Если по телевидению не говорят о войне,то хочу вам напомнить что война на Донбассе продолжается уже 7 год. Только за это воскресенье у нас 👉4 погибших защитника и👉 много тяжело раненых. Спасибо каждому кто продолжает помогать с начала войны", - обратилась к украинцам волонтер в подписи к видео.

Кроме того, она заявила, что на фронте очень нужны еще два квадрокоптера "Mavic Zoom" и "Фантом 4" и волонтер будет рада любой помощи от украинцев.

Также ранее сообщалось, что ветеран АТО рассказал об унизительном нововведении для участников ООС.

#РазомМиМожемоБагато! #РепостТакожДопомога! #ПлізЦеДужеВажливо. Як що по телебаченню не кажуть про війну,то хочу вам нагадати що війна на Донбасі триває вже 7 рік. Тільки за цю неділю у нас 👉4 загинувших захисника та👉 багато важко поранених . І як завжди зробивши звіт за поїздку♥️🖤 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3987136254693098&id=100001902895398♥️🖤 пишу про нові потреби для бійців на фронт -#ПС,#розвідка,#снайпера,#аеророзвідка.Пройшла ротація,одні бригади вийшли,зайшли інші. 🛑Дуже потрібно на фронт: 👉#квадрокоптери Mavic 2Zoom,Фантом 4.-2шт. 👉#Біноклі з дальномірною сіткою -5 шт. 👉#труби100крат.збільшення- 3 шт. 👉#плитоноски-5шт. 👉#камера Gopro hero4 👉#мєтєостанцію Kestrel 5000 👉#2 рюкзаки на квадрокоптери Mavic zoom 👉#планшет- 2 шт. 👉2 батареї на мавік зум,2 батареї на Фантом4 👉2 монокуляра з триногою 👉Карта приват 5168742209101801 Толмачова Юлія👈 ВІЙНА ПРОДОВЖУЄТСЯ‼‼ ПАМ'ЯТАЙте☝️ Друзі ,прошу репосту і допомогу.💙💛♥️💗💙💛🇺🇦🙏🙏🙏 🛑Для юрідичних осіб БФ "Всесвит за Майбутнє" ЄДРПО 37019766 р/р UA883077700000026008010018248 АТ "А- Банк" Для валютних переказів: 🛑#MoneyGram или Western Union for #Yuliyа #Tolmachova Толмачова Юлія 0677834814 🛑Дякую всім ,хто не втомився .Дякую за вашу небайдужість!💙💛❤️❤️❤️🙏🙏🙏💙💛🇺🇦 🛑Дякую кожному хто продовжує допомогати з початку війни. Копієчка до копієчки,з маленьких струмочків починається будь яка потужна ріка.Ваші гроші підуть на добру справу. Вірю що ми зможемо. #ВійнаДонбас #РазомДоПеремоги #WarDonbass На відео результат роботи нашого квадрокоптеру. Gepostet von Yuliya Tolmachova am Samstag, 20. Juni 2020

Украинским бойцам, сражавшимся за родину на Донбассе, выдают пластмассовые медали. Об этом сообщил блогер, ветеран АТО Олег Болдырев, известный также как Мартин Брест.

Он опубликовал фотографию медали участника ООС, которая выдается в комплекте с удостоверением участника боевых действий. По мнению блогера, решение выдавать пластмассовые медали нельзя расценивать иначе, как унижение бойцов.

Напомним, Зеленского предупредили о назревающей катастрофе в ВСУ: «Процветает имитация».

Как сообщала Politeka, ВСУ точным выстрелом отомстили оккупантам, кадры триумфа.

Также Politeka писала, что ВСУ ликвидировали главаря боевиков "ЛНР": месть за 49 наших воинов.