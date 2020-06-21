Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительный удар по огневой точке террористов на Донбассе
Как сообщает Politeka.net, в Facebook волонтер Юлия Толмачова рассказала, что снаряд был сброшен из квадрокоптера и опубликовала видео сокрушительного удара по террористам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
На видео, которое судя по всему, было снято с дрона можно заметить, как ВСУ сбрасывают снаряд по позиции боевиков. Через секунду можно услышать звук взрыва и увидеть, как вдребезги была разрушена техника боевиков.
"Если по телевидению не говорят о войне,то хочу вам напомнить что война на Донбассе продолжается уже 7 год. Только за это воскресенье у нас 👉4 погибших защитника и👉 много тяжело раненых. Спасибо каждому кто продолжает помогать с начала войны", - обратилась к украинцам волонтер в подписи к видео.
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Кроме того, она заявила, что на фронте очень нужны еще два квадрокоптера "Mavic Zoom" и "Фантом 4" и волонтер будет рада любой помощи от украинцев.
Также ранее сообщалось, что ветеран АТО рассказал об унизительном нововведении для участников ООС.
Украинским бойцам, сражавшимся за родину на Донбассе, выдают пластмассовые медали. Об этом сообщил блогер, ветеран АТО Олег Болдырев, известный также как Мартин Брест.
Он опубликовал фотографию медали участника ООС, которая выдается в комплекте с удостоверением участника боевых действий. По мнению блогера, решение выдавать пластмассовые медали нельзя расценивать иначе, как унижение бойцов.
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