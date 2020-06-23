Украинцы могут в ближайшее время работать по новому графику
Об этом пишет Politeka.net.
С такой инициативой выступает Кабинет министров с целью избежать скопления людей в транспорте и сократить риски возможного заражения китайским вирусом.
В постановлении правительства №500 сказано, что предприятиям рекомендовали начинать рабочий день для работников в девять или десять часов утра, а также по возможности даже позже.
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И такой график должен работать до окончания ограничительных мер на фоне эпидемии. Согласно этому документу, нововведение об изменении рабочего графика для украинцев должно уменьшить скопление людей в общественном транспорте в утреннее время.
Предприятия и органы местного самоуправления теперь должны обеспечить на период карантина гибкий рабочий график для сотрудников или отправить работников на дистанционную работу в целях их же безопасности.
Нововведение должно затронуть следующие отрасли деятельности: розничная торговля, почтовая и курьерская деятельность, образование, соцпомощь, а также искусство и спорт, сфера развлечений и отдыха.
Помимо этого, постановление обязывает органы местного самоуправления разработать и откорректировать маршруты движения общественного транспорта. Измененные маршруты движения должны быть составлены с учетом изменившихся графиков работы предприятий и учреждений.
Пока не известно, когда постановление Кабинета министров вступит в силу. Все зависит от измененных графиков движения транспорта.
Напомним, Офис Зеленского запугал украинцев новыми жесткими мерами по карантину и штрафами.
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