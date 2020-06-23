Что нужно знать украинцам

Украинцы могут в ближайшее время работать по новому графику

Об этом пишет Politeka.net.

С такой инициативой выступает Кабинет министров с целью избежать скопления людей в транспорте и сократить риски возможного заражения китайским вирусом.

В постановлении правительства №500 сказано, что предприятиям рекомендовали начинать рабочий день для работников в девять или десять часов утра, а также по возможности даже позже.

И такой график должен работать до окончания ограничительных мер на фоне эпидемии. Согласно этому документу, нововведение об изменении рабочего графика для украинцев должно уменьшить скопление людей в общественном транспорте в утреннее время.

Предприятия и органы местного самоуправления теперь должны обеспечить на период карантина гибкий рабочий график для сотрудников или отправить работников на дистанционную работу в целях их же безопасности.

Нововведение должно затронуть следующие отрасли деятельности: розничная торговля, почтовая и курьерская деятельность, образование, соцпомощь, а также искусство и спорт, сфера развлечений и отдыха.

Помимо этого, постановление обязывает органы местного самоуправления разработать и откорректировать маршруты движения общественного транспорта. Измененные маршруты движения должны быть составлены с учетом изменившихся графиков работы предприятий и учреждений.

Пока не известно, когда постановление Кабинета министров вступит в силу. Все зависит от измененных графиков движения транспорта.

Напомним, Офис Зеленского запугал украинцев новыми жесткими мерами по карантину и штрафами.

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