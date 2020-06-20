Президент Владимир Зеленский предупредил украинцев об ужесточении контроля за мерами безопасности
Как сообщает Politeka.net, его слова приводит официальный сайт главы государства.
20 июня прошло селекторное совещание по поводу ситуации с китайским вирусом. Владимиру Зеленскому доложили, что в Украине значительно вырос показатель заболеваемости, сейчас он составляет 44 человека на 100 тысяч населения. В связи с этим власти приняли новые меры.
Так глава Минздрава Максим Степанов заявил, что больше всего заболевших во Львовской и Закарпатской области. Министр предполагает, что на Западной Украине придется ввести более жесткие ограничения сроком на одну неделю. Кроме того, по всей Украине пройдут инспекции.
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"На следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта на предмет соблюдения мер по предотвращению распространения коронавируса", - сообщила пресс-служба.
Владимир Зеленский подчеркнул, что нужно наказывать нарушителей карантинных ограничений. В том числе, владельцев кафе и ресторанов, которые не следят за безопасностью.
"Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина", - заявил президент Украины.
В МВД доложили, что за последнее время правоохранители провели более 2,5 тысяч проверок общественного транспорта, а также зафиксировали 703 нарушения и выписали штрафов почти на 2 миллиона гривен.
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