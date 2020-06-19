Нужно принимать такие меры, как считаете?

В Украине могут ввести чрезвычайное положение для сдерживания "китайского" вируса

Такое заявление сделал заместитель руководителя ОП Кирилла Тимошенко.

По его словам страна может не справится без чрезвычайного положения, если вирус начнет распространиться с неуправляемыми темпами.

Такая возможность не только не на шутку напугало украинцев, но и разозлило.

Некоторые пользователи сети перешли даже к угрозам.

"Зеленский, ты хочешь ускорить третий Майдан? Флаг тебе в руки и с песней вперед", "Давайте пожизненно закроемся дома и платить ни за что не будем. Может их карманы опустеют и они окажутся в нашей шкуре. Вы... Нет слов одни эмоции", "Вы попробуйте летом сидеть в квартире с детьми", - писали украинцы в сети.

Стоить отметить, что ситуация с эпидемией в Украине продолжает усложниться. Последние дни тому подтверждение - вместо 200-300 случаев в день, как было три недели назад, мы имеем больше 800 случаев.

Отметим, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже заявил о начале второй волны эпидемии.

По словам главы правительства, в стране зафиксировали новый всплеск заболеваемости из-за того, что многие украинцы перестали соблюдать ограничения с ослаблением карантина. Медки выявили более тысячи заболевших.

По словам премьера, в двух регионах ситуация критическая - больницы заполнены более, чем на 50%. Столичные медики тоже заметили ухудшение, о чем доложили правительству.

Напомним, главный санврач Ляшко ошарашил заявлением после антирекорда по зараженным: «Да, можем ходить без маски».

Как сообщала Politeka, карантин срочно ужесточают, введены новые ограничения: «будет запрещено…».

Также Politeka писала, что у Зеленского заикнулись о введении режима ЧП в Украине: "мы не сможем остановить...".



