Киевлянка мощно высказалась относительно русского и украинского языка в Украине

Екатерина Жарких опубликовала эмоциональный пост у себя на странице в Фейсбук, сообщает Politeka.net.

"Я коренная киевлянка и моя семья растила меня на русском языке. Пели колыбельные, воспитывали, говорили добрые слова именно на нем. Думаю я на русском. И мне не стыдно!

Вопрос языка никогда не стоял с адекватными людьми, один говорил на одном, другой на другом. Кто хотел переходил на язык собеседника тем самым проявляв уважение. Заметьте, его не заставляли, он сам это выбирал. Исторически так сложилось, что почти все киевляне русскоязычные. Как и половина нашей Родины", - заявила Екатерина.

Кроме того, киевлянка отметила, что в Украине существует дискриминация по языковому принципу.

"Сегодня нас хотят сделать «нацменьшенством», что просто неприемлемо! Дискриминация по языковому принципу я вижу каждый день в магазинах, кафе, кино. Квоты на тв, запрет на книги из России(мне интересно, как книга про кишечник угрожает целостности страны?), плюс на русском языке книги найти сложно", - возмущена Екатерина Жарких.

Девушка заявила, что украинский язык не нужно навязывать, его нужно развивать:

"Я не против украинского языка, отнюдь. Язык красивый и эмоциональный. Но его нужно развивать не путём запретов на все остальное – а через #любовь. Писать сказки, стихи, сочинять песни – повышать культуру. А власть уже который год только запрещает и рушит. Не защищает огромную часть страны. Языковую политику нужно менять и начать с того, чтобы слышать и уважать", - резюмировала украинка.

Ранее мы писали, спикер Парламента Дмитрий Разумков заявил, что русский язык в Украине поможет вернуть как можно быстрее оккупированные территории

По его словам, языковой вопрос на сегодняшний день не должен разъединять общество, а сам закон должен соответствовать нормам Конституции.

"Мы не поднимали вопрос языка во время выборов, не поднимали в Раде. Я считаю, что не надо брать вопросы, которые разъединяют общество. И восприятие тех или иных процессов на востоке и западе кардинально различаются.

Тем более, на оккупированном востоке. Поэтому я лично никогда не строил кампании вокруг языка и считаю, что это неправильно. Если мы говорим о языке, то закон о языке должен устраивать всех и соответствовать Конституции", - уверенно заявил спикер Верховной Рады.

Разумков также попытался объяснить, почему в Украине нужны квоты для русского языка, и как языковой закон можно помочь вернуть оккупированные российскими войсками территории.

Напомним, власти Украины совершили непозволительную оплошность: "Сметут уже осенью, если...".

Как сообщала Politeka, на Харьковщине депутат унизил украинский язык: "Умственно отсталый".

Также Politeka писала, что волонтер жестко осадила Разумкова из-за языкового вопроса.