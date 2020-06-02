Волонтер и военный парамедик Ярина Чорногуз подвергла критике желание спикера ВР Дмитрия Разумкова рассмотреть закон о языке

Как передает Politeka.net, слова негодования она опубликовала на своей страничке в Facebook.

По ее словам, такие действия политика являются ничем иным, как "сдача Украины врагу".

"Вы серьезно считаете, что это самый насущный вопрос, который требует сейчас рассмотрения? Вы серьезно считаете, что вопрос языка - это то, что больше всего волнует ваших и не ваших избирателей? Вас не беспокоит, например, что в государстве, в котором вы стали властью, неэффективно работает правоохранительная и судебная система и давно нуждаются в реформах? Дороги уже все отремонтировали? Коррупцию преодолели? Экономику подняли?", - задается вопросом волонтер.

По ее словам, Российская Федерация и Путин - это единственная заинтересованная сторона во внесении изменений в Закон о функционировании украинского языка как государственного

"Это она продвигает миф о «ущемленном русскоязычном население Украины», с которым абсолютное большинство даже тех украинском, которые спокойно используют в быту русский язык, не желают иметь ничего общего. Зато все в Украине должны консенсус, что украинский язык нуждается в защите. Кроме вас. Вы точно спикер Верховной Рады Украины, а не Госдумы РФ? Ничего не перепутали?", - поинтересовалась волонтер.

Также она отметила, правительству стоит заняться лучше реформами, а не квотами на украинский язык.

Напомним, Дмитрий Разумков выразил уверенность в том, что языковой закон в нынешнем формате требует изменений.

"Эта проблема действительно есть, и на сегодня мы ее не урегулировали. Очень много людей у нас в стране говорят на разных языках, и интересы всех должны быть учтены. Если убрать из этого процесса политику и политиков... Потому что именно политики пытаются заработать баллы не только на языке, но и на других аспектах. Без этого было бы снято много проблем", - заявил спикер Рады.

Напомним, Разумков срочно собирает Раду пилить бюджет

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