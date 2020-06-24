На Западе Украины из-за сильных осадков резко поднялась вода
Как передает Politeka.net, известно, что в Тисе, на Раховщине подтоплено 70 домохозяйств, перекрыты автодороги около четырех населенных пунктов.
Местные жители делятся в сети фото и видео происходящего.
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На некоторых снимках видно, что огромное количество мусора прибыло вместе с водой.
"Вместе с водой наводнения, горы отдали человеку мусор. Возьми свое. Природе чужое не надо", - пишут украинцы.
"Жаль людей, месть природы за вырубаные леса....", "Природа шутить не любит,месть за янтарь,лес и т.д.", "Сколько горя принесла вода людям.Природа мстит", "Господи Боже помоги", - комментируют видео пользователи сети.
Напомним, большое наводнение накрыло запад Украины соответственные кадры опубликовала Наталка Макогон на своей страничке в Facebook.
"Пока в Киеве последствия сильных ливней особого вреда, к счастью, не сделали. Тем временем на Прикарпатье и Буковине - беда. Бывший ручей = стихийная река. Высокая вода сносит все, что ей попадается. А там где бешеный поток могли задержать леса, их давно нет", - подписала она свой пост.
На кадрах видно, что освирепевшая стихия сносит буквально все на своем пути. Местные жители в отчаянии пытаются спасти хоть что-то из своих пожитков.
Из-за наводнений в Ивано-Франковской и Черновицкой областях веденные чрезвычайные меры безопасности и объявлено второй оранжевый уровень опасности.
Напомним, что Украина зарастает грибами: корзины ломятся от белых - такого урожая не было давно, кадры.
Как сообщала Politeka, последствия наводнения в Одесской области показали на видео: "Как после бомбежки".
Также Politeka писала, что лето решило окончательно расстроить украинцев: где будут град и шквалы, прогноз.