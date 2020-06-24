Телеведущий Остап Дроздов резко высказался о наличие русскоязычных граждан в Украине

Его заявление, которое он сделал в 2008 году, передает "Главком".

По словам Дроздова, в стране должны остаться только те дети, которые разговаривают на украинском языке.



"Вся система базового образования должно быть нацелена на то, чтобы в Украине не было ни одного ребенка, который бы не знал украинского языка не мог им пользоваться. На эту цель должна быть настроена вся начальная и средняя школа. С лица моей страны должны исчезнуть русскоязычные дети. Двуязычными, трёхъязычными, трехъязычными или сугубо украиноязычными – могут быть. А вот одноязычные русскоязычные – должны исчезнуть как вид", - считает телеведущий.

В своих словах он не увидел ничего ненавистного, так как незнающим украинского языка не место в Украине.

"Наоборот: суть существования Государства Украины состоит как раз в том, что в ней априори не может существовать гражданин, который не способен пользоваться государственным языком", - заявил он.

Ранее писатель Сергей Жадан выразил мнение, что любить Украину можно и на русском языке.

Он объяснил это тем, что знает многих волонтеров, активистов и добровольцев, которые разговаривают на русском языке.

"Мне постоянно приходится говорить эту фразу, можно любить Украину на русском языке. И постоянно приходится слышать критику за эту фразу. Я это говорю не потому, что пытаюсь заниматься какой-то пропагандой, а потому, что лично знаю многих людей, которые являются добровольцами, волонтерами, общественными активистами, но они не отказались от своего русского языка", - поделился писатель в одном из интервью.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.



