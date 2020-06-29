Папа Римский Франциск призвал всех неравнодушных молиться за пострадавших от паводков, которые обрушились на Украину

Об этом пишет Vatican News.

Сообщается, что Папа Римский во время встречи с верующими пожелал, чтобы люди, которые страдают под наводнений в западных областях Украины, почувствовали "Господа утешение и братскую помощь".

Франциск на встрече также призвал молиться за улучшение судьбы народов Ближнего Востока, страдающих от войн, "а также тех, кого поразили сильные наводнения на Западной Украине".

Стоит отметить, что ситуация на Западе Украины усугубляется с каждым днем. По информации Закарпатской ОГА, там вчера за два часа выпала 20-дневная норма дождя, из-за чего в населенных пунктах поток воды и оползень разрушил дорогу и повредил жилые дома.

"Сильные ливни с грозами прошли в Межгорском районе. За два часа выпала 20-дневная норма дождей! 119 мм за два часа!!! Из-за этого произошли резкое поднятие уровней воды и оползни", - информирует пресс-служба ОГА.



Из-за погодного "апокалипсиса" поток превратился в полноводную реку и снес часть дороги и несколько мостиков в Межгорском районе.



По информации пресс-службы ГСЧС, из-за непогоды в Украине без электроэнергии остались 103 населенных пункта.

"По состоянию на 7:00 29 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 103 населенных пункта", – подчеркнули в ГСЧС и добавили, что непогода атаковала Сумскую, Киевскую, Черниговскую и Ивано-Франковскую области.

С начала работ силами ГСЧС были спасены/эвакуированы более 2500 человек.

Напомним, сильный град внезапно обрушился на Украину, летняя стихия уже наделала бед.

Как сообщала Politeka, стихия с градом обрушилась на Одессу, улицы ушли под воду: кадры непогоды.

Также Politeka писала, что гигантский торнадо обрушился на украинский курорт, видео момента удара: "Вышел из воды".