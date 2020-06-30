Украинский врач Евгений Комаровский предполагает, что в Украине ежедневно от китайского вируса заражаются 5-7 тысяч человек в то время, как власть сообщает совершенно другие цифры

Об этом сообщается на странице Pavlovsky News в соцсети.

«Безумное количество больных свободно перемещаются в пространстве. Факт того, что мы сейчас находимся в красной зоне – не удивительно. Вообще-то должны быть в черной», – заявил Комаровский.

По словам врача, еще недавно у него не было ни одного знакомого, кто болел бы вирусом.

Теперь он консультирует 10 хорошо знакомых ему семей с подтвержденным диагнозом.

«Люди нифига не боятся. Я сам в шоке. Я когда вижу эти толпы в трамваях … Сидят, прикрыв рот масками, а носы торчат – ну не знаю. Это как надеть презерватив на голову для безопасного секса », – эмоционально заявил врач.

Ранее мы писали, что украинцы, которые сейчас начинают выходить из карантина, должны научиться жить с опасным китайским вирусом

Об этом в своем видео рассказал украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский, известный также как доктор Комаровский. Он ответил на вопрос о том, как правильно выходить на работу после карантина. Доктор подчеркнул, что даже если вы выйдете на работу на неполный день, это не отменит риска заразиться по пути в офис или обратно.

«Ребят, ничего не меняется для вас: вы выйдете на 6 часов или на 8... Все главные факторы риска никуда не деваются: и ваша поездка на работу, и контакт с другими людьми, и офис с кучей сотрудников... Если вы открываете офис, так открывайте на полный день и работайте нормально», - подчеркнул Комаровский.

Он заметил, что в Украине карантин может быть так же опасен, как и сам вирус, ведь он останавливает жизнь в стране, ставя людей в сложные условия. В связи с этим доктор призвал украинцев научиться жить с бушующим во всем мире вирусом.

Напомним, доктор Комаровский разгромил популярные мифы о защите, навязанные украинцам.

Как сообщала Politeka, доктор Комаровский раскрыл, как правильно кормить детей: "Нужно резать вдоль...".

Также Politeka писала, что доктор Комаровский доступно объяснил, как победить опасный вирус.