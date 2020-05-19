Доктор Евгений Комаровский рассказал о нюансах применения популярных средств защиты от китайского вируса

В новом видео, которое было опубликовано на YouTube-канале известного педиатра он объяснил, как правильно нужно применять антисептик.

Также доктор прокомментировал использование медицинских перчаток, которые сейчас много кто стал носить.

Комаровский подчеркнул, что использование медицинских перчаток не гарантирует 100%-ю защиту от вируса.

Он акцентировал, что постоянное применение медицинских перчаток должно стать нормой для медицинских работников, но это вовсе не является обязательным для всех граждан.

"Медицинские перчатки необходимы для того, чтобы защитить руки человека, который контактирует с кровью или выделениями другого человека, во время болезни. Также они нужны, когда человек работает с химией", — отметил медик.

Более того, Комаровский предупредил об опасности при ношении перчаток: если на ней оказывается вирус, но она прикасается к слизистой, в результате вероятно инфицирование.

"Давайте не впадать в маразм. Перчатки нужны медицинским работникам. Перчатки не надо одевать всем вокруг. С эпидемиологической точки зрения это никому не нужно. Это вредит экологии и это повод для коррупции", — добавил Комаровский.

А что касается таких популярных сейчас антисептиков, то медик отметил, что любой антисептик для рук "пшикалка" не работает, поскольку для дезинфекции необходимо три миллилитра раствора, а с помощью пшикалки такую дозу получить самостоятельно не получится.

Чтобы дезинфицировать руки, антисептик должен контактировать с ними на протяжении не менее 30 секунд.

Медик добавил, что его команда провела эксперимент и выяснила, что с помощью "пшикалки" можно получить три миллилитра антисептика, если пшикнуть 27 раз, а этого "не делает никто и никогда".

Ранее врач уже высказывался о том, что медицинские маски не защищают от заражения здоровых людей, они нужны для предотвращения распространения вируса от заболевших.

Напомним, доктор Комаровский раскрыл правду о вреде молочных продуктов.

Также Politeka писала, что Комаровский назвал большую опасность дезинфицирующих средств.

А еще Politeka сообщала, что доктор Комаровский раскрыл правду о популярном дезинфекторе.