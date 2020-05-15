Известный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал о коллективном иммунитете

Для примера медик выбрал болезнь - корь, сообщает Politeka.net. По словам врача, вирус кори может размножаться только в организме человека.

Если чело переболел корью и сделала прививку от нее, то вирус не размножается. Когда вокруг появляется много людей, имеющих иммунитет к болезни, то вирус исчезает. Также, например, и с натуральной оспой. После того, как в мире не регистрируется ни одного случая этих болезней, то считается, что корь человечество победило.

Суть коллективного иммунитета заключается в том, когда в популяции людей 95% устойчивы к конкретному возбудителю и заражения прекращаются.

Эти 95% имеют иммунитет и защищены от оставшиеся 5%, не прошедших вакцинацию.

Также и обстоят дела с сегодняшним китайским вирусом, к которому также со временем должен выработаться иммунитет.

"Таким образом, коллективный иммунитет — это ситуация, когда абсолютное большинство человеческой популяции имеет иммунитет к возбудителю", - подытожил Комаровский.

Также врач добавил, что если вирус коснется животных, то людям придется создавать иммунитет среди них.

Напомним, доктор Комаровский рассказал, что для профилактики инфекционных болезней не принимают витамины, ведь это бесполезно.

Однако, если в режиме самоизоляции вы питаетесь вредной пищей, то в этом случае комплексные витамины не помешают.

Ранее сообщалось, что доктор Комаровский рассказал, как правильно кормить детей. Прежде всего надо смотреть на аппетит.

Важно избегать гастрономических экспериментов и давать ребенку только то, что он уже ел, и кормить привычной пищей.

Напомним, что Евгений Комаровский обратился к украинцам, касается каждого: "Я должен вас расстроить".

Как писала Politeka, доктор Комаровский раскрыл, чем грозит оставлять младших детей на старших: "Крайне рискованно...".

Также Politeka писала, что Украину накрыли яд и гарь, доктор Комаровский выдал инструкцию по спасению: "Проще всего...".