Сильные слова украинской журналистки и писательницы вспомнили в сети

Так, Зоя Казанжи заявила, что в Украине должно быть обязательное требование:

"Отмена любого транспортного сообщения с Россией – давно пора. А еще обязательное требование знать язык для всех, кто работает в государственном секторе, медиа и сфере услуг. Образование исключительно на украинском и английском языках – мы должны стать для них чужими, непонятными, далекими. Другими.

Их страна не имеет будущего. Она, рано или поздно, распадется на Татарстани, Ичкерии, Башкирстани и т.д. Там впереди много всего интересного. Для нас. В роли зрителей.

Мы вырвались. Уже вырвались. Как бы нас не тянули назад. Как бы не тешили себя надеждами осколки «русского мира».

Россия – тотальное зло. И надо жестко искоренять то зло здесь, дома. Везде, где оно будет пытаться прорастать", - завила в 2018 году Зоя Казанжи.

Ранее мы писали, что украинский писатель и художник Лесь Подервянский попытался спрогнозировать, что грядет в будущем Украины и Российской Федерации.

По его словам, Россия умирает, и чтобы понять этот факт, не надо быть предсказателем. В то же самое время, он отметил, что Украина будет расцветать и возрождаться.

"Для меня очевидно, что мы, Украина и украинцы, рождаемся. И мне также очевидно, что Россия угасает. Такие вещи находятся в тесной взаимосвязи. И чем скорее России наступит п***ец и распад, тем быстрее все у нас будет расцветать. Это взаимосвязано абсолютно. Так устроен мир", - подчеркнул он.

По его словам, здесь не надо быть Кассандрой, и так все видят эти процессы.

"И сколько бы сейчас не было ошибок у власти, у государства, я убежден, что общество со временем найдет в себе силы все это исправить и что-то изменить к лучшему", - заверил он.

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