В зоне ООС на Донбассе с 22 по 28 июня были уничтожены десять оккупантов
Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook.
"Командование Операции Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, при попытках захвата территорий, проведения штурмовых действий или осуществления обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации военнослужащие Объединенных сил всегда дают и будут давать адекватный ответ, открывая огонь по противнику с целью подавления его агрессивных огневых действий. Слава Украине!" – обратились к боевикам украинские защитники.
Кроме того, офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) у себя на канале в Телеграм опубликовал следующую информацию:
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"200-я бригада. По подтвержденным данным, потери российско-оккупационных войск за прошедшую неделю составили: погибшими – 10 человек, ранеными и травмированными – девять человек. Верьте в воинов! Верьте в ВСУ", – написал Штефан.
Ранее мы писали, что после отведения сил в районе Станицы Луганской украинские военные уже успели занять выгодные позиции и создают условия для отражения возможных атак боевиков.
Об этом заявил заместитель командующего Объединенными силами Богдан Бондарь в новом видеообращении, обнародованном пресс-центром операции Объединенных сил в Facebook.
Он подчеркнул, что украинские военные улучшили положение и заняли выгодные рубежи после разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.
«Никакого оставления позиций не произошло. Наши подразделения улучшили положение, заняли выгодные рубежи, тем самым создают надлежащие условия для дальнейших действий и по обороне, и по удерживанию определенных позиций в Станице Луганской», — заявил Бондарь.
Напомним, боевики пошли в атаку в ООС: завязались жесткие бои, ВСУ выстояли.
Как сообщала Politeka, ВСУ феерически разгромили боевиков в ООС: появились подробности и видео яркой атаки.
Также Politeka писала, что ВСУ дали по зубам россиянам на фронте: «большие потери», раскрыты детали успеха в ООС.