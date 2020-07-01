Ни талонов, ни жетонов, ни льгот для иногородних

С 1 июля 2020 года вступили в силу новые правила проезда в муниципальном транспорте

Теперь проехать в Киеве можно будет только по электронному билету или карточке KyivSmartCard.

Карточка стоит 50 гривен + за проезд минимум 8 грн. Цена поездки зависит от их количества (если платить сразу всю сумму):

1 - 9 поездок - 8 грн,

10 - 19 поездок - 7, 70 грн.

20 - 29 поездок - 7,40 грн,

30 - 39 поездок - 7,10 грн,

40 - 49 поездок - 6,80 грн,

от 50 поездок - 6,50 грн.

Купить ее можно в метро на таких станциях:

Красная ветка: Академгородок, Житомирская, Берестейская, Университет, Театральная, Крещатик, Арсенальная, Днепр, Гидропарк, Дарница, Лесная.

Синяя ветка: Героев Днепра, Почайная, Тараса Шевченко, Площадь Льва Толстого, Дворец Украина, Лыбидская, Голосеевская, Выставочный центр, Теремки.

Зеленая ветка: Сырец, Осокорки, Харьковская.

Также KyivSmartCard продаются в кассах на линии Борщаговского скоростного трамвая, на Киевском фуникулере и в Т-киосках.

Электронный QR-билет можно получить через приложение KyivSmartCard. Бумажные QR-билеты продают в кассах на конечных остановках и в киевском метро.

Что касается льготников, то киевлянам или тем, кто постоянно работает в столице, понадобится "Карточка киевлянина"

Чтобы ее получить, надо обратиться в Государственный сберегательный банк Украины ("Ощадбанк") с документами: паспортом или документом его заменяющим, ИНН, удостоверением, которое дает право на льготы, и оригинал справки МСЕК (для инвалидов).

Сложнее воспользоваться льготами на проезд иногородним. Для них процедура выглядит следующим образом:

нужно купить билет;

воспользоваться им в транспорте;

сохранить билет, или чек за оплату проезда либо банковскую выписку;

обратиться в орган соцзащиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

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