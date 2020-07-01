С 1 июля 2020 года вступили в силу новые правила проезда в муниципальном транспорте
Теперь проехать в Киеве можно будет только по электронному билету или карточке KyivSmartCard.
Карточка стоит 50 гривен + за проезд минимум 8 грн. Цена поездки зависит от их количества (если платить сразу всю сумму):
1 - 9 поездок - 8 грн,
10 - 19 поездок - 7, 70 грн.
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20 - 29 поездок - 7,40 грн,
30 - 39 поездок - 7,10 грн,
40 - 49 поездок - 6,80 грн,
от 50 поездок - 6,50 грн.
Купить ее можно в метро на таких станциях:
Красная ветка: Академгородок, Житомирская, Берестейская, Университет, Театральная, Крещатик, Арсенальная, Днепр, Гидропарк, Дарница, Лесная.
Синяя ветка: Героев Днепра, Почайная, Тараса Шевченко, Площадь Льва Толстого, Дворец Украина, Лыбидская, Голосеевская, Выставочный центр, Теремки.
Зеленая ветка: Сырец, Осокорки, Харьковская.
Также KyivSmartCard продаются в кассах на линии Борщаговского скоростного трамвая, на Киевском фуникулере и в Т-киосках.
Электронный QR-билет можно получить через приложение KyivSmartCard. Бумажные QR-билеты продают в кассах на конечных остановках и в киевском метро.
Что касается льготников, то киевлянам или тем, кто постоянно работает в столице, понадобится "Карточка киевлянина"
Чтобы ее получить, надо обратиться в Государственный сберегательный банк Украины ("Ощадбанк") с документами: паспортом или документом его заменяющим, ИНН, удостоверением, которое дает право на льготы, и оригинал справки МСЕК (для инвалидов).
Сложнее воспользоваться льготами на проезд иногородним. Для них процедура выглядит следующим образом:
- нужно купить билет;
- воспользоваться им в транспорте;
- сохранить билет, или чек за оплату проезда либо банковскую выписку;
- обратиться в орган соцзащиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.
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