Стало известно, какие украинцев могут ожидать штрафы за нарушение ПДД

Эту информацию подтвердил замглавы МВД Антон Геращенко, передает РБК.

По его словам, ведомство разработало законопроект, предусматривающий существенное повышение штрафов для водителей.

Если сегодня водитель на автомобиле превысил до 50 км/ч, то на протяжении 10 дней он должен заплатить 127,5 гривен, если более 50 км/ч - 510 гривен.

В случае, если законопроект будет одобрен Верховной Радой, водителям, превысившим скорость более чем на 50 км/ч, придется заплатить 3400 гривен.

Геращенко также добавил, что уже с 1 июля 2020 года в Украине будут контролировать проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта.

Более того, МВД хочет ужесточить наказания для украинцев за "оскорбления полицейских". Документ разрабатывает сам Антон Геращенко.

Также будет усилена ответственность для тех украинцев, кто применяет газовые балончики против силовиков.

"То есть обычные люди могут иметь баллончики как средства самозащиты. Но когда под видео слезоточивый газ используется против полицейских или других участников акции – это уже не мирная акция протеста", - подчеркнул Геращенко и заявил, что в случае утверждения законопрокта за это нарушение можно получить реальный срок.

Ранее мы рассказывали, что украинцев обложат дикими штрафами. С 1 июля водителей, которые сели за руль под действием алкоголя ожидают новые увеличенные штрафные санкции.

Теперь нарушителю продеться раскошелиться на сумму от 17 до 34 тысяч гривен.

Если водитель повторно сел за руль под действием алкоголя, то ему выпишут штраф в размере 51 тысячи гривен. Обратим внимание, что кроме того, у водителя заберут права на вождение транспортного средства на целых три года.

Напомним, украинцы решили скрыться от штрафов, в полиции сделали предупреждение: «получили свои…».

Как сообщала Politeka, новый удар по водителям: кому и за что грозят штрафы до 8500, закон уже в Раде.

Также Politeka писала, что ограничения скорости могут пересмотреть, водители дошли до Зеленского: что хотят изменить.